Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

Snapshot Η 7χρονη Πατρίτσια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Οι γιατροί σχεδιάζουν να επιχειρήσουν την αποσωλήνωση της 7χρονης για να αξιολογήσουν την ανταπόκριση του οργανισμού της.

Η θεία της 7χρονης, αδελφή της μητέρας της, έφτασε στην Ελλάδα και αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της.

Ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας κατήγγειλε ύπαρξη πλαστών εράνων που δεν συνδέονται με την οικογένεια ή το παιδί.

Αναμένονται τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης και της νεκροψίας νεκροτομής για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη Πατρίτσια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η έξι μηνών αδελφή της.

Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, ενώ οι γιατροί αναμένεται να επιχειρήσουν την αποσωλήνωσή του, προκειμένου να αξιολογήσουν την ανταπόκριση του οργανισμού του. Η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Στο μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασε η θεία της, αδελφή της μητέρας της, η οποία αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της. Παράλληλα, δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών.

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας προχώρησε σε καταγγελία για την ύπαρξη πλαστών εράνων. Υπενθυμίζεται ότι η πόλη Στράσενι, τόπος καταγωγής της οικογένειας, είχε απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης για την κάλυψη αναγκών και τον επαναπατρισμό των σορών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόξενο, έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί που δεν συνδέονται με την οικογένεια ή το παιδί.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος αναμένονται τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης και της νεκροψίας νεκροτομής.

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