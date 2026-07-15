Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, με σύγκρουση ΙΧ και βυτιοφόρου.

Νεκροί ανασύρθηκαν μία γυναίκα και ένα βρέφος από το ΙΧ αυτοκίνητο.

Ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Χαλκιδική, στο ύψος της Μεταμόρφωσης επί της Επαρχιακής Οδού Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, όταν συγκρούστηκε ΙΧ με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Το χρονικό του τροχαίου

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:20, όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική halkidikinews

Για τον απεγκλωβισμό των 4 μελών της οικογένειας από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την παροχή βοήθειας στο συμβάν λίγο μετά τις 6.30 μμ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και των δύο τραυματιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο στη Χαλκιδική halkidikinews

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου διακόπηκε στο σημείο του ατυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κυκλοφορία σταδιακά αποκαθίσταται.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης