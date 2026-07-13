Τροχαίο με θύμα 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ: Ελέγχεται ως ύποπτος ο πατέρας της

Snapshot Ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ ελέγχεται ως ύποπτος για αντικανονική προσπέραση στο τροχαίο που προκάλεσε το θάνατό της.

Το τροχαίο συνέβη στις 10 Ιουλίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Την επόμενη Τετάρτη αναμένεται πραγματογνωμοσύνη από συμβούλους της οικογένειας και του Δήμου για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με θύμα μια 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, καθώς οι αρχές ερευνούν ως ύποπτο τον πατέρα της αδικοχαμένης έφηβης.

Σύμφωνα με τον ALPHA που επικαλείται τον δικηγόρο της οικογένειας, ο πατέρας ερευνάται για αντικανονική προσπέραση.

Την επόμενη Τετάρτη αναμένεται πραγματογνωμοσύνη από συμβούλους της οικογένειας της 15χρονης, αλλά και του Δήμου.

Το χρονικό του τροχαίου

Υπενθυμίζεται πως το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης, με την Άννα-Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

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