Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Snapshot Η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζώνη, σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η τραγωδία συνέβη ενώ η νεαρή επέστρεφε από προπόνηση της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέφρασε βαθύτατη θλίψη και ακύρωσε φιλικό αγώνα στη Βουλγαρία ως φόρο τιμής στη μνήμη της.

Οι αθλήτριες της ομάδας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια σε όλους τους επόμενους αγώνες και το γυναικείο τμήμα θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει για τον τόπο και χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Snapshot powered by AI

Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο στον Περιφερειακό.

Το τροχαίο συνέβη στις 12:00 το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη

Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια έχασε τη ζωή της επιστρέφοντας από την προπόνηση της ομάδας, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ στον σύλλογο και ευρύτερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα για το τραγικό συμβάν, εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον αδόκητο χαμό της νεαρής κοπέλας. Η διοίκηση εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της αθλήτριας και ανακοίνωσε μια σειρά από αποφάσεις ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα Μαρία…».

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