Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Το τροχαίο συνέβη στις 12:00 το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο
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- Η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζώνη, σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
- Η τραγωδία συνέβη ενώ η νεαρή επέστρεφε από προπόνηση της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ.
- Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέφρασε βαθύτατη θλίψη και ακύρωσε φιλικό αγώνα στη Βουλγαρία ως φόρο τιμής στη μνήμη της.
- Οι αθλήτριες της ομάδας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια σε όλους τους επόμενους αγώνες και το γυναικείο τμήμα θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
- Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει για τον τόπο και χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο στον Περιφερειακό.
Το τροχαίο συνέβη στις 12:00 το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη
Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια έχασε τη ζωή της επιστρέφοντας από την προπόνηση της ομάδας, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ στον σύλλογο και ευρύτερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα για το τραγικό συμβάν, εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον αδόκητο χαμό της νεαρής κοπέλας. Η διοίκηση εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της αθλήτριας και ανακοίνωσε μια σειρά από αποφάσεις ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα Μαρία…».