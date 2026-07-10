Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο
Οδηγός της μοιραίας μοτοσικλέτας ήταν ο πατέρας της άτυχης ανήλικης
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον Περιφερειακό.
Το τροχαίο συνέβη στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη
Η 15χρονη, όπως αναφέρει το thestival.gr, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια (1)
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Χαβιέ Ριμπάλτα μέχρι το 2029 στην «Ένωση»
14:16 ∙ LIFESTYLE
«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA
14:04 ∙ ANNOUNCEMENTS
ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas: Σημαντικές διακρίσεις στα Sales Excellence Awards 2026
13:46 ∙ WHAT THE FACT
Γροιλανδία: Πώς οι 30°C εν μέσω χειμώνα έφεραν σύγχυση - Ποια είναι η εξήγηση
11:02 ∙ LIFESTYLE
Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες
12:35 ∙ LIFESTYLE
Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης
12:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ