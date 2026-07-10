Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον Περιφερειακό.

Το τροχαίο συνέβη στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη

Η 15χρονη, όπως αναφέρει το thestival.gr, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή.

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