Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που συγκρούστηκε με απορριματοφόρο

Snapshot Η Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου είχε προειδοποιήσει δύο εβδομάδες πριν για την επικινδυνότητα του δρόμου στο Πιθάρι όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

Ο 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας Ι. Μ. σκοτώθηκε σε σύγκρουση της μηχανής του με απορριμματοφόρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η περιφέρεια Κρήτης έχει συντάξει μελέτη και δρομολογεί ενέργειες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτηση έργου για την αποκατάσταση του οδικού άξονα από το Αεροδρόμιο έως τα Χανιά.

Στην περιοχή έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή και προειδοποιητική σήμανση για την ενημέρωση των οδηγών. Snapshot powered by AI

Θλίψη επικρατεί για τον χαμό του 33χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας Ι. Μ., που σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στο Πιθάρι του νομού Χανίων, στη Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου.

Δύο εβδομάδες πριν από τη φονική σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με απορριματοφόρο, υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες, η Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου είχε «κρούσει τον κώδωνα» του κινδύνου για την κατάσταση του οδοστρώματος στον δρόμο προς το Αεροδρόμιο.

Με έγγραφο προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κρήτης, ζητούσε ενημέρωση για την αποκατάσταση της ανομοιομορφίας του οδοστρώματος σε κόμβους της περιοχής και συγκεκριμένα στο Πιθάρι και το Αρώνι, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων σημείων.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το σημείο όπου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (06/07) το δυστύχημα.

Η αρμόδια υπηρεσία απάντησε ότι έχει ήδη συνταχθεί μελέτη κι έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης του οδικού άξονα από το Αεροδρόμιο έως την πόλη των Χανίων.

Στο έγγραφο αναφέρεται ακόμη ότι στην περιοχή έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή και προειδοποιητική σήμανση, ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί για την επικινδυνότητα του δρόμου.

Δείτε το έγγραφο:

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