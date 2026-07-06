Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

Snapshot Ο 33χρονος ανθυποσμηναγός Ι. Μ. της 115 Πτέρυγας Μάχης σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026.

Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο αξιωματικός δεν κατάφερε να επιζήσει.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέφρασε τη βαθιά λύπη του και απέστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος.

Η 115 Πτέρυγα Μάχης θα διερευνήσει εσωτερικά τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

Η Πολεμική Αεροπορία εντείνει τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., ηλικίας 33 ετών και μέλος της 115 Πτέρυγας Μάχης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν συνέβη γύρω στις 06:45 και ο άτυχος αξιωματικός μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Ανθυποσμηναγός Ι. Μ., που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Δευτέρας. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι προσπάθειες για τη διάσωσή του ήταν ανεπιτυχείς. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στο σύνολο της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιαίτερα στην μονάδα όπου υπηρετούσε.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέφρασε δημόσια τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και απέστειλε τα θερμά συλλυπητήριά του στους οικείους του. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της οικογένειας και των συναδέλφων του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η απώλεια ενός νέου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα των τροχαίων ατυχημάτων και την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στους δρόμους.

Η 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου υπηρετούσε ο Ανθυποσμηναγός, αναμένεται να προχωρήσει σε εσωτερική διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.