«Για πάντα 6» – Η Μίλαν θρηνεί το χαμό του Φράνκο Μπαρέζι με συγκλονιστικό εικαστικό

Το ποδόσφαιρο αποχαιρετά μία από τις σπουδαιότερες μορφές της ιστορίας του. Ο Φράνκο Μπαρέζι «έφυγε» από τη ζωή, «βυθίζοντας» στο πένθος την οικογένεια των «ροσονέρι» και εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση της Μίλαν αποτυπώνει με λίγες λέξεις το μέγεθος της απώλειας για έναν άνθρωπο που αποτέλεσε διαχρονικό σύμβολο του συλλόγου.

«Ολόκληρη η οικογένεια της Μίλαν θρηνεί για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα, το ήθος και οι αξίες που πρέσβευε θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα με το νούμερο “6”. Η Μίλαν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τη θλίψη αυτήν συμμερίζεται κάθε φίλαθλος των “ροσονέρι”, που βιώνει αυτή την απώλεια ως προσωπική», γράφεται στη λεζάντα.

https://www.instagram.com/p/Dbcfi-RoRbJ/

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