Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο

Δύο γυναίκες, μια Ελληνίδα και μια υπήκοος Αυστραλίας, άφησαν την τελευταία τους πνοή στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας – Μόριας, σε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα.

Το παιχνίδι της μοίρας αποδείχθηκε απίστευτα τραγικό, καθώς το όχημα προσέκρουσε στο ίδιο σχεδόν σημείο όπου πριν από μόλις έναν μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέα παιδιά, βυθίζοντας ξανά το νησί στο πένθος.

Η πρόσκρουση στην κολόνα

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του. Το όχημα ανετράπη και με σφοδρότητα κατέληξε πάνω στη διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού, εκεί όπου βρίσκονται ακόμα τα σημάδια από το προηγούμενο θανατηφόρο συμβάν. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις δύο επιβαίνουσες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις δύο γυναίκες εξέπνευσε επί τόπου μέσα στα συντρίμμια του παραμορφωμένου αυτοκινήτου, ενώ η άλλη καθ' οδόν προς το νοσοκομείο.