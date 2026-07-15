Αγία Παρασκευή: Διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων
Το σημείο αποκλείστηκε για πολύ ώρα από την Τροχαία
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- Ένας διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή.
- Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγο μετά τη 01:00, στο ρεύμα ανόδου.
- Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του δικύκλου.
- Η Τροχαία απέκλεισε το σημείο για αρκετή ώρα για τις ανάγκες της έρευνας.
- Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο διανομέα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα ανόδου λίγο μετά τη 01:00, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό του σημείου για αρκετή ώρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
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