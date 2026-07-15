Αγία Παρασκευή: Διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων

Snapshot Ένας διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγο μετά τη 01:00, στο ρεύμα ανόδου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του δικύκλου.

Η Τροχαία απέκλεισε το σημείο για αρκετή ώρα για τις ανάγκες της έρευνας.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο διανομέα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα ανόδου λίγο μετά τη 01:00, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό του σημείου για αρκετή ώρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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