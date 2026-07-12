Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα, προκαλώντας κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης του οχήματος.

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