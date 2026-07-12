Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο, στο ύψος της στροφής του Belvedere.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ένας οδηγός ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη στροφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξέφρενη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και διαλύοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς και πολίτες να σπεύδουν για βοήθεια, ενώ άμεσα έσπευσε και ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του ΙΧ που ανετράπη, σε καλή κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: