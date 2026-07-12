Πάτρα: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος – Τα νεότερα για την υγεία του

Τραυματίστηκε –ευτυχώς ελαφρά– σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα όχημα και ένα δίκυκλο, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/07) μπροστά από το Παμπελλοπονησιακό Στάδιο της Πάτρας. Ο κ. Νικολόπουλος βρέθηκε στο οδόστρωμα, όμως, ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του και ήταν καλά, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές του ΕΚΑΒ προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς ένιωσε έναν πόνο στο θώρακα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πατρών.