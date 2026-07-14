«Στην αγαπημένη μας μαθήτρια, καλό παράδεισο» – Το τελευταίο «αντίο» στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ

Σπαρακτικές εικόνες από την κηδεία της Άννας – Μαρίας Πανταζώνη μετά το φρικτό τροχαίο. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν σήμερα (14/07) τη 15άχρονη αθλήτρια, κρατώντας λευκά λουλούδια και μπαλόνια στη μνήμη της.

Φίλοι της άτυχης κοπέλας πήγαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη, φορώντας λευκά ρούχα, κρατώντας στα χέρια τους τριαντάφυλλα, ενώ, άφησαν στον αέρα λευκά μπαλόνια για να αποχαιρετήσουν τη φίλη τους, που έχασε τόσο άδοξα τη ζωή της.

Το «παρών» έδωσαν και άνθρωποι από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως ο Άγγελος Αναστασιάδης, ενώ, στεφάνια απέστειλαν όλα τα αγωνιστικά τμήματα του «δικεφάλου του Βορρά», ο Ιβάν Σαββίδης και ο Τέλης Μυστακίδης.

«Στην αγαπημένη μας μαθήτρια, καλό παράδεισο» έγραφε το στεφάνι που κατέθεσαν οι καθηγητές από το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, όπου φοιτούσε η Άννα – Μαρία.

Διαβάστε επίσης