Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

Snapshot Η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζώνη, σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Ο πατέρας της κατηγορεί τον οδηγό του απορριμματοφόρου για το δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι το όχημα τους χτύπησε από πίσω και πέταξε 15 μέτρα μακριά την κόρη του.

Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του και ακύρωσε φιλικό αγώνα, ενώ οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη πένθους.

Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι και το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της αθλήτριας.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια για τον πρόωρο θάνατο της 15χρονης αθλήτριας, σημειώνοντας τον πόνο που προκαλεί η απώλειά της. Snapshot powered by AI

Ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο ρίχνει ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου για τη μοιραία σύγκρουση στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης. Η 15χρονη ανήκε στο ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του συλλόγου, ενώ το καλοκαίρι επρόκειτο να συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γκρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», είπε ο πατέρας της στο MEGA.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα για το τραγικό συμβάν, εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον αδόκητο χαμό της νεαρής κοπέλας. Η διοίκηση εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της αθλήτριας και ανακοίνωσε μια σειρά από αποφάσεις ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα Μαρία…».

Συλλυπητήρια και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας

Συλλυπητήρια για θάνατο της 15χρονης Άννας- Μαρίας εξέφρασε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της αθλήτριας της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Η απώλεια της βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν απαλύνουν τον πόνο για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Καλό ταξίδι. Ας είναι αιώνια η μνήμη της».

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