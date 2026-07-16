Χαλκιδική: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του βυτιοφόρου - Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 7χρονη

Snapshot Ο οδηγός του βυτιοφόρου που εμπλέκεται στο δυστύχημα στη Χαλκιδική βρέθηκε αρνητικός στο αλκοτέστ και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα.

Το τροχαίο κόστισε τη ζωή σε ένα ζευγάρι και το βρέφος τους, ενώ το 7χρονο κορίτσι τους νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Η 7χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κατάγματα στον θώρακα και το μηριαίο οστό.

Η μικρή μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομεία Πολυγύρου και Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις πριν διακομισθεί στο Ιπποκράτειο. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο οδηγός του βυτιοφόρου, το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική που κόστισε τη ζωή σε ένα ζευγάρι και το βρέφος τους, ενώ το άλλο παιδί τους νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος συνελήφθη από την Τροχαία, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν «καθαρό». Σήμερα, οδηγείται στον εισαγγελέα, που θα αποφασίσει για την περαιτέρω μεταχείρισή του, την ώρα που το 7χρονο κοριτσάκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η μικρή κοπέλα από τη Μολδαβία, που έχασε την οικογένειά της στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στο ύψος της Μεταμόρφωσης επί της Επαρχιακής Οδού Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ακολούθως στο Παπαγεωργίου όπου υποβλήθηκε χθες το βράδυ σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, και σήμερα το πρωί διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μικρή κοπέλα, φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στον θώρακα και στο μηριαίο οστό.

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