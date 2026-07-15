Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά τη σύγκρουση του ΙΧ με το βυτιοφόρο – Τραυματίας ο γιος

Snapshot Στη Χαλκιδική, σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ ΙΧ και βυτιοφόρου, έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατέληξε και ο πατέρας.

Ο ανήλικος γιος της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 18:20 της 15ης Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, κοντά στη Μεταμόρφωση.

Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Η Τροχαία Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στην οδό αποκαθίσταται σταδιακά μέσω παρακαμπτηρίων. Snapshot powered by AI

Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο πατέρας της οικογένειας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Υπενθυμίζεται πως από τα συντρίμμια είχαν ανασυρθεί νεκροί η μητέρα και το βρέφος, ενώ σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται ο ανήλικος γιος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Το χρονικό του τροχαίου

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 18:20 το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική halkidikinews

Για τον απεγκλωβισμό των 4 μελών της οικογένειας από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την παροχή βοήθειας στο συμβάν λίγο μετά τις 6.30 μμ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και των δύο τραυματιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο στη Χαλκιδική halkidikinews

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου διακόπηκε στο σημείο του ατυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κυκλοφορία σταδιακά αποκαθίσταται.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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