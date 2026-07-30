Ηράκλειο: Αγωνία για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται - Ελικόπτερο «χτενίζει» την περιοχή

Snapshot Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής από την παραλία Κλωτζάνη Μαλίων στο Ηράκλειο από το απόγευμα της Τετάρτης.

Έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας με συμμετοχή Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών και επαγγελματιών.

Ελικόπτερο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή για να συνδράμει στον εντοπισμό του.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι και η θαλασσοταραχή έχουν αναστείλει την έρευνα από θαλάσσης λόγω επικινδυνότητας.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, ενώ η αγωνία παραμένει έντονη. Snapshot powered by AI

Ώρες αγωνίας στα Μάλια Ηρακλείου για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται από χθες το απόγευμα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλωτζάνη Μαλίων.

Από την πρώτη στιγμή έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικών σκαφών και επαγγελματιών που συνδράμουν στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του νεαρού.

Την επιχείρηση εντοπισμού συνδράμει, με το πρώτο φως της ημέρας και ελικόπτερο που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων.

Δείτε βίντεο:

Η επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού του νεαρού ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης με σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικά μέσα να συμμετέχουν «χτενίζοντας» την περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 19:30 χθες, οπότε και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες από σκάφη του Λιμενικού, αλλά και από παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη που έσπευσαν να συνδράμουν.

Σημειώνεται ότι οι προσπάθειες εντοπισμού του νεαρού από θαλάσσης έχουν ανασταλεί από το πρωί καθώς στην περιοχή επικρατού εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν τον απόπλου των σκαφών. Οι βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι, που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι έρευνες στη θάλασσα αναμένεται να συνεχιστούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, με την αγωνία της οικογένειας και των ανθρώπων που συμμετέχουν στην επιχείρηση να παραμένει έντονη.

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