Εργαζόμενοι σε φέρετρα και... πελάτες σε ξαπλώστρες και ψυγεία: Τα κόλπα των εργοδοτών

Snapshot Ορισμένοι εργοδότες χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Συχνή πρακτική είναι η «βαφτίσια» εργαζομένων ως υπευθύνων τμημάτων για να εξαιρεθούν από την καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Σε επιχειρήσεις εστίασης, εργαζόμενοι εμφανίζονται ως πελάτες κατά τη διάρκεια ελέγχων για να αποφύγουν την καταγραφή.

Εργαζόμενοι προσέρχονται νωρίτερα από την έναρξη βάρδιας χωρίς να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας, επικαλούμενοι προφάσεις όπως «ήρθα για καφέ».

Ακραία περιστατικά περιλαμβάνουν εργαζόμενους που κρύβονται σε φέρετρα, ψυκτικούς θαλάμους ή δοκιμαστήρια για να αποφύγουν τον έλεγχο. Snapshot powered by AI

Οι ευφάνταστες αλλά παράνομες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες προκειμένου να παρακάμψουν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και να αποφύγουν τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Από εργαζόμενους που εμφανίζονται ως «υπεύθυνοι» τμημάτων μέχρι υπαλλήλους που κρύβονται σε φέρετρα, ψυκτικούς θαλάμους ή προσποιούνται τους πελάτες, οι ελεγκτές καταγράφουν ένα ευρύ φάσμα παραβατικών μεθοδεύσεων.

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ενταθεί ενόψει της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών αρχών, αρκετοί εργοδότες καταφεύγουν σε πρακτικές που αποσκοπούν στην απόκρυψη παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και στην αποφυγή των προβλεπόμενων προστίμων.

«Βαφτίζουν» τους εργαζόμενους υπεύθυνους τμημάτων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία από τις συνηθέστερες πρακτικές αφορά τον χαρακτηρισμό εργαζομένων ως «υπευθύνων» τμημάτων, ώστε να εξαιρούνται στην πράξη από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι διαφορετικών τμημάτων -από τα αλλαντικά και τα ταμεία μέχρι τους διαδρόμους και τα χαρτικά- παρότι στην πραγματικότητα εκτελούσαν τα συνήθη καθήκοντα ενός υπαλλήλου.

Εργαζόμενοι... πελάτες όταν εμφανίζονται οι ελεγκτές

Στα beach bars και σε επιχειρήσεις εστίασης καταγράφεται ακόμη μία μέθοδος για την αποφυγή των ελέγχων. Μόλις εμφανιστούν οι επιθεωρητές, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους, κάθονται στις ξαπλώστρες ή μπαίνουν στη θάλασσα, εμφανιζόμενοι ως πελάτες.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες παρουσιάστηκε ξαφνικά ως λουόμενος, ενώ ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

«Ήρθα νωρίτερα για καφέ»

Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο εργαζόμενοι να προσέρχονται στον χώρο εργασίας μία ή και μιάμιση ώρα πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιάς τους, χωρίς να έχει καταγραφεί χρόνος εργασίας.

Σε περίπτωση ελέγχου, καλούνται να υποστηρίξουν ότι βρίσκονται εκεί απλώς για να πιουν έναν καφέ ή να προετοιμαστούν πριν ξεκινήσουν να εργάζονται. Ωστόσο, όταν οι επιθεωρητές διαπιστώνουν ότι παρέχεται κανονική εργασία, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν γίνονται αποδεκτοί.

Εργαζόμενοι κρυμμένοι σε φέρετρα και ψυγεία

Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την Επιθεώρηση Εργασίας είναι εκείνο σε βιοτεχνία ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζομένους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Σε άλλη περίπτωση, σε βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, ενώ σε κατάστημα ένδυσης υπάλληλοι είχαν κρυφτεί στα δοκιμαστήρια, με την ιδιοκτήτρια να υποστηρίζει ότι λειτουργούσε μόνη της το κατάστημα.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις μεθοδεύσεις που εφαρμόζουν ορισμένοι εργοδότες προκειμένου να παρακάμψουν την εργατική νομοθεσία και να αποφύγουν τις κυρώσεις που προβλέπονται για την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία.

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