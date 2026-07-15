ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής στην Αττική κατάφεραν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Σχετικών (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων και φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα και συντονισμένα σε φαρμακείο, αλλά και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής στην Αττική. Από τις έρευνες των ελεγκτικών αρχών κατασχέθηκαν συνολικά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, τα οποία αποσύρθηκαν από την αγορά.

Σύμφωνα με την Αρχή, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν διέθεταν την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η απουσία της απαιτούμενης διαδικασίας καθιστά παράνομη τη διακίνηση και διάθεσή τους στους καταναλωτές, καθώς δεν έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά με τη σύνθεση και την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες ελληνικές ενδείξεις και σημάνσεις στις ετικέτες τους, γεγονός που συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Εις βάρος των υπευθύνων έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων. Μάλιστα, για την επιχείρηση διακίνησης στην Αττική, τόσο στην έδρα όσο και το υποκατάστημ αυτής, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι έλεγχοι της Αρχής στην αγορά συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων που σχετίζονται με την υγεία. Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων στον ΕΟΦ αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.