ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

Κατασχέθηκαν πάνω από 4.700 σκευάσματα από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Σχετικών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Newsbomb

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής στην Αττική κατάφεραν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Σχετικών (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων και φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα και συντονισμένα σε φαρμακείο, αλλά και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής στην Αττική. Από τις έρευνες των ελεγκτικών αρχών κατασχέθηκαν συνολικά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, τα οποία αποσύρθηκαν από την αγορά.

aade1.jpg

Σύμφωνα με την Αρχή, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν διέθεταν την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η απουσία της απαιτούμενης διαδικασίας καθιστά παράνομη τη διακίνηση και διάθεσή τους στους καταναλωτές, καθώς δεν έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά με τη σύνθεση και την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες ελληνικές ενδείξεις και σημάνσεις στις ετικέτες τους, γεγονός που συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Εις βάρος των υπευθύνων έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων. Μάλιστα, για την επιχείρηση διακίνησης στην Αττική, τόσο στην έδρα όσο και το υποκατάστημ αυτής, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι έλεγχοι της Αρχής στην αγορά συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων που σχετίζονται με την υγεία. Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων στον ΕΟΦ αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινίασε το δρόμο Ροβιές – Ήλια ο Μητσοτάκης: Κάθε φορά που περνούσαμε από εδώ κάναμε το σταυρό μας, μην έρθει κανένας βράχος στο κεφάλι μας

14:27ANNOUNCEMENTS

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού από τους κατοίκους της Σαλαμίνας μέσα από το Allwyn Care – Συμμετείχαν στην εθελοντική δράση αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών και έγιναν Life Savers

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Meta χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να απολύει εργαζομένους που βγαίνουν σε άδεια λόγω ιατρικών παθήσεων

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό στο Ωδείο Αθηνών

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

14:20ANNOUNCEMENTS

Καλοκαιρινές εκπτώσεις με επιπλέον €πιστροφή 15% για αγορές με κάρτες Eurobank σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» - Ζητά συνάντηση με Υποδομών, Μετρό

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό γονείς και η 6χρονη κόρη τους - Ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια ο γιος της οικογένειας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για Μάρω Κοντού: Η διαδρομή της χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Λατινοπούλου-Άργος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Νέστορα – Το πρώτο μήνυμα μετά το εξιτήριο: «Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει»

13:29ΦΑΡΜΑΚΟ

PhARMA Innovation Forum: Ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μάρω Κοντού: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Το αποχαιρετιστήριο δώρο που του έκαναν οι συνεργάτες του - Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Αρκούδα μπήκε κρυφά σε σπίτι ηλικιωμένων και άδειασε το ψυγείο τους - Είναι ύποπτη για... 14 διαρρήξεις

13:23ANNOUNCEMENTS

Οι στιγμές που κάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ να ξεχωρίζει, από τη Stoiximan

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

12:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τις ρωγμές από τα έργα μετρό στην Κυψέλη

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Kατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

11:11LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η τελευταία εμφάνιση στη «Γη της ελιάς» και το συγκινητικό βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

10:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Πώς γνώρισε τον Χορν και πώς την έπεισε να κάνει επέμβαση στην μύτη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ