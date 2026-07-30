Τέλος εποχής στη Νιούκαστλ: Τέλος ο Έντι Χάου ύστερα από σχεδόν 5 χρόνια στον πάγκο

Μία σχέση που έμοιαζε να έχει ακόμη κεφάλαια να «γράψει», έφτασε ξαφνικά στο τέλος της. Ο Έντι Χάου αποχωρεί από τη Νιούκαστλ, αφήνοντας πίσω μία εποχή γεμάτη ιστορικές στιγμές και την επιστροφή των «καρακαξών» στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου τις τελευταίες 48 ώρες, αν και ο Χάου είχε ήδη ξεκινήσει να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης πριν από μερικές εβδομάδες, όπως μεταδίδει το Sky Sports.

Η Νιούκαστλ έχει ήδη περάσει ένα δύσκολο καλοκαίρι μετά τις πωλήσεις των Σάντρο Τονάλι και Άντονι Γκόρντον, ενώ, υπάρχει αβεβαιότητα και γύρω από τον αρχηγό, Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Άρσεναλ.

Οι πωλήσεις αυτές επηρέασαν την απόφαση του Χάου, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για το τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το ρόστερ στην έναρξη της νέας σεζόν. Το περασμένο καλοκαίρι, η Νιούκαστλ είχε παραχωρήσει τον Σουηδό επιθετικό, Αλεξάντερ Ίσακ, στη Λίβερπουλ έναντι 125 εκατ. λιρών.

Η Νιούκαστλ απέκτησε τον 20άχρονο εξτρέμ, Μπαζουμάνα Τουρέ, από τη Χόφενχαϊμ έναντι 42 εκατ. λιρών, τον 18άχρονο μέσο, Σον Στιούρ, από τον Άγιαξ έναντι 23 εκατ. λιρών και τον 20άχρονο τερματοφύλακα, Έουεν Ζαουέν, από τη Ρεμς έναντι 18,5 εκατ. λιρών.

Ωστόσο, πρόσφατα φάνηκε να χάνει τον Γιόχαν Μανζάμπι, ο οποίος αποφάσισε να μετακινηθεί στην Άστον Βίλα, κάτι που αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τον Χάου και τον σύλλογο.

Ο Έντι Χάου θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της Νιούκαστλ, καθώς κατέκτησε το Λιγκ Καπ, τερματίζοντας αναμονή 70 ετών για έναν τίτλο, ενώ, δύο φορές οδήγησε την ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ έπειτα από διαδοχικές παρουσίες στην πρώτη πεντάδα της Πρέμιερ Λιγκ.

Το τελευταίο παιχνίδι του Έντι Χάου στον πάγκο ήταν η βαριά ήττα με 4–1 σε φιλικό προετοιμασίας από την ομάδα της Τσάμπιονσιπ, Μπρίστολ Σίτι, το βράδυ της Τετάρτης (29/07).