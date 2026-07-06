Η Τότεναμ «τίναξε την μπάνκα» για τον Σάντρο Τονάλι και τον έντυσε στα «λευκά»

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ, σε μία συμφωνία – ρεκόρ για τον σύλλογο, που μπορεί να «αγγίξει» τα 120 εκατ. ευρώ.

Ο Ιταλός μέσος μετακομίζει στο Λονδίνο έναντι αρχικού ποσού 108 εκατ. ευρώ, ενώ, προβλέπονται επιπλέον μπόνους ύψους 9 εκατ. ευρώ, τα οποία συνδέονται με πολλαπλές προκρίσεις της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η μεταγραφή ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των «σπιρουνιών», που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα με την απόκτηση του μέσου, Ματέους Φερνάντες, από τη Γουέστ Χαμ έναντι 100 εκατ. ευρώ.

Ο Τονάλι, για τον οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Μάντσεστερ Σίτι, υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο και θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 322.000 ευρώ την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

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Ο 26άχρονος αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ το καλοκαίρι του 2023 από τη Μίλαν έναντι 64 εκατ. ευρώ, όμως, λίγο αργότερα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 10 μηνών από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) για παραβίαση των κανονισμών περί στοιχηματισμού.

Τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής των «καρακαξών», συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Λιγκ Καπ, με το οποίο ο σύλλογος έβαλε τέλος σε αναμονή 70 ετών για εγχώριο τίτλο.

Ο Τονάλι μετρά 32 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας και ολοκλήρωσε την πορεία στη Νιούκαστλ έχοντας καταγράψει 110 εμφανίσεις.

Η άφιξη συνεχίζει ένα ιδιαίτερα δραστήριο μεταγραφικό καλοκαίρι για την Τότεναμ, η οποία έχει πλέον δαπανήσει περισσότερα από 234 εκατ. ευρώ, αλλάζοντας επιθετικά τη μεταγραφική της στρατηγική μετά την απογοητευτική περυσινή σεζόν, όταν απέφυγε οριακά τον υποβιβασμό.

Προηγήθηκαν οι μεταγραφές του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, Γιάν Πολ φαν Χέκε, από τη Μπράιτον έναντι 61 εκατ. ευρώ, καθώς και οι ελεύθερες προσθήκες των Άντι Ρόμπερτσον, Μάρκος Σενέσι και Μάρτιν Ντουμπράβκα.

Παράλληλα, η Τότεναμ έχει συμφωνήσει και στην παραχώρηση του 19άχρονου κεντρικού αμυντικού, Λούκα Βούσκοβιτς, στη Μπράιτον, με το συνολικό αντίτιμο της μεταγραφής να φτάνει δυνητικά τα 59 εκατ. ευρώ.