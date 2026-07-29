Βουλή: Πέρασε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά– «Δεν αλλάζει το καθεστώς των μνημείων»

Snapshot Το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά εγκρίθηκε από τη Βουλή με ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη διέψευσε ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση αρχαιολογικών χώρων ή αλλαγή του καθεστώτος ιδιοκτησίας των μνημείων.

Η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται δεν θα έχει κυριότητα επί των μνημείων αλλά θα διαχειρίζεται έσοδα για λογαριασμό του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει πλήρως προστατευμένη από τον αρχαιολογικό νόμο και τα έσοδα θα κατευθύνονται στο υπουργείο Πολιτισμού.

Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Snapshot powered by AI

Μετά από συζήτηση που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε το ζήτημα της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

«Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό Δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να προστατεύεται πλήρως από τον αρχαιολογικό νόμο.

Η κ. Μενδώνη υποστήριξε ότι η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο δεν αποκτά κυριότητα επί μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προχωρήσει σε εκποίηση. Όπως εξήγησε, πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης, η οποία θα λειτουργεί μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του Δημοσίου.

Τι προβλέπεται για τα έσοδα

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, η εταιρεία θα εισπράττει έσοδα στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, χωρίς να τα διαχειρίζεται η ίδια. Τα ποσά θα αποδίδονται στο σύνολό τους στον Οργανισμό και στη συνέχεια θα κατευθύνονται στο υπουργείο Πολιτισμού.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η κ. Μενδώνη έκανε λόγο για σκόπιμη παραπλάνηση της κοινής γνώμης και υποστήριξε ότι ορισμένοι είτε δεν μελέτησαν επαρκώς το νομοσχέδιο είτε επιλέγουν να το παρουσιάζουν στρεβλά για αντιπολιτευτικούς λόγους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε περίπου 900 έργα πολιτισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, μεγάλο μέρος των έργων υλοποιείται με αυτεπιστασία, δίνοντας εργασία σε ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες.

Οι ανησυχίες για τους αρχαιολογικούς χώρους

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βουλευτές τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης έθεσαν ζητήματα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στις περιοχές τους.

Η υπουργός Πολιτισμού επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες, επαναλαμβάνοντας ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν πρόκειται να υποστούν καμία μεταβολή ως προς το καθεστώς προστασίας τους.

Αναφερόμενη τέλος στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, η κ. Μενδώνη διευκρίνισε ότι το έργο δεν έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 και να ανοίξει για το κοινό στις αρχές του 2027.