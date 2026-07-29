Βουλή: Πέρασε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά– «Δεν αλλάζει το καθεστώς των μνημείων»

Μόνο η ΝΔ ψήφισε υπέρ επί της αρχής, ενώ η αντιπολίτευση καταψήφισε το νομοσχέδιο. Η Λίνα Μενδώνη απέρριψε τις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βουλή: Πέρασε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά– «Δεν αλλάζει το καθεστώς των μνημείων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά εγκρίθηκε από τη Βουλή με ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε.
  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη διέψευσε ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση αρχαιολογικών χώρων ή αλλαγή του καθεστώτος ιδιοκτησίας των μνημείων.
  • Η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται δεν θα έχει κυριότητα επί των μνημείων αλλά θα διαχειρίζεται έσοδα για λογαριασμό του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).
  • Η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει πλήρως προστατευμένη από τον αρχαιολογικό νόμο και τα έσοδα θα κατευθύνονται στο υπουργείο Πολιτισμού.
  • Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.
Snapshot powered by AI

Μετά από συζήτηση που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε το ζήτημα της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

«Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό Δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να προστατεύεται πλήρως από τον αρχαιολογικό νόμο.

Η κ. Μενδώνη υποστήριξε ότι η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο δεν αποκτά κυριότητα επί μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προχωρήσει σε εκποίηση. Όπως εξήγησε, πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης, η οποία θα λειτουργεί μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του Δημοσίου.

Τι προβλέπεται για τα έσοδα

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, η εταιρεία θα εισπράττει έσοδα στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, χωρίς να τα διαχειρίζεται η ίδια. Τα ποσά θα αποδίδονται στο σύνολό τους στον Οργανισμό και στη συνέχεια θα κατευθύνονται στο υπουργείο Πολιτισμού.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η κ. Μενδώνη έκανε λόγο για σκόπιμη παραπλάνηση της κοινής γνώμης και υποστήριξε ότι ορισμένοι είτε δεν μελέτησαν επαρκώς το νομοσχέδιο είτε επιλέγουν να το παρουσιάζουν στρεβλά για αντιπολιτευτικούς λόγους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε περίπου 900 έργα πολιτισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, μεγάλο μέρος των έργων υλοποιείται με αυτεπιστασία, δίνοντας εργασία σε ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες.

Οι ανησυχίες για τους αρχαιολογικούς χώρους

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βουλευτές τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης έθεσαν ζητήματα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στις περιοχές τους.

Η υπουργός Πολιτισμού επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες, επαναλαμβάνοντας ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν πρόκειται να υποστούν καμία μεταβολή ως προς το καθεστώς προστασίας τους.

Αναφερόμενη τέλος στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, η κ. Μενδώνη διευκρίνισε ότι το έργο δεν έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 και να ανοίξει για το κοινό στις αρχές του 2027.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:32ΚΟΣΜΟΣ

Τετ α τετ Νετανιάχου – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον πριν από την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

02:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά – «Δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μνημείων»

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα αγωνίας στο νησί των Κυκλάδων – Μήνυμα από το 112 στην κοινότητα Αγκαιριάς

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά εκείνος γέλασε τελευταίος»

00:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: To FBI ερευνά τον ιδιοκτήτη των Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ - Κατασχέθηκαν κινητά και λάπτοπ

00:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Οριστικά στην «Ένωση» η SUNEL Arena για 49 χρόνια - Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ρυθμούς Fed η Wall Street – Συνεχίζονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Δεν έκανε το... χατίρι της ΑΕΚ η Τουν – Πέρασε η Ντινάμο με επική ανατροπή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται με σωσίες και αγγελιοφόρους

23:41TRAVEL

Οι γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα της Κεφαλονιάς

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

23:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πέθαναν τα δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα - Ανησυχία για το απειλούμενο είδος

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μια παραλία στην Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Mυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στην Κένυα οδηγούν σε επείγουσα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα αγωνίας στο νησί των Κυκλάδων – Μήνυμα από το 112 στην κοινότητα Αγκαιριάς

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

21:20ΕΘΝΙΚΑ

Έβρος: Απαγόρευση εισόδου σε Τούρκο πολιτικό που συνδέεται με τους Γκρίζους Λύκους - Ήθελε να πάει στην Κομοτηνή

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, και αυτοκτόνησε - Έβαλε φωτιά σκόπιμα

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία: Δεκάδες εργαζόμενοι αγνοούμενοι στα ερείπια, φόβοι ότι είναι νεκροί - Τουλάχιστον 100 τραυματίες και 300.000 σε κέντρα φιλοξενίας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτιο θρίλερ μετά από αναζωπύρωση - «Θα έχουμε δύσκολο βράδυ», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά εκείνος γέλασε τελευταίος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ