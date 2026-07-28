Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η συμφωνία

Snapshot Η πρώτη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση απέτυχε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 180 ψήφους, με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να περνούν μόνο με πλειοψηφία 158 με 161 ψήφων.

Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί στάση διαμαρτυρίας και άρνησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ αρνείται να δώσει λευκή επιταγή στη ΝΔ χωρίς σαφείς εγγυήσεις για το περιεχόμενο των αλλαγών.

Η πραγματική διαπραγμάτευση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να γίνει στην επόμενη Βουλή, σε ένα μετεκλογικό και ρευστό πολιτικό περιβάλλον.

Η πολιτική αντιπαράθεση για την αναθεώρηση αντανακλά ευρύτερη μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τον ρόλο τους στην επόμενη διακυβέρνηση.

Η επίτευξη ευρείας συναίνεσης των 180 ψήφων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θεωρείται επί του παρόντος ανέφικτη και περισσότερο πολιτικό όνειρο παρά άμεσο σχέδιο. Snapshot powered by AI

Η πολυπόθητη συνταγματική συναίνεση των 180 ψήφων φαίνεται να απομακρύνεται. Η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή έδειξε ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Βέβαια οι προτάσεις της ΝΔ πέρασαν με πλειοψηφία 158-161 ψήφων. Πρακτικά δηλαδή θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ιδιαίτερα ρευστό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλείνει τον δρόμο σε μια ευρύτερη θεσμική συμφωνία, ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η συναίνεση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς σαφείς εγγυήσεις για το περιεχόμενο των αλλαγών στην επόμενη Βουλή.

«180 γιοκ» – Η μεγάλη προσδοκία της κυβέρνησης μένει στον αέρα

Η Νέα Δημοκρατία επιδίωξε μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ώστε κρίσιμα άρθρα να περάσουν με ευκολότερο τρόπο στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Όμως οι αριθμοί δεν βγήκαν και το σενάριο μιας μεγάλης συμφωνίας με το ΠΑΣΟΚ απομακρύνεται.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπήρχαν πεδία όπου μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση, όπως η λειτουργία των θεσμών και η αλλαγή συγκεκριμένων συνταγματικών διατάξεων. Αντίθετα, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί με διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς στην επόμενη Βουλή.

Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έγινε κόμμα διαμαρτυρίας»

Η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιλέγει μια στρατηγική μόνιμης άρνησης αντί για θεσμική στάση.

Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να λειτουργήσει ως δύναμη σύνθεσης, επιλέγει να ταυτίζεται με την αντιπολίτευση της καταγγελίας και της σύγκρουσης. Η φράση «κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης» συμπυκνώνει την επίθεση της κυβέρνησης προς την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Η απάντηση Ανδρουλάκη: «Δεν δίνουμε λευκή επιταγή»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η γραμμή είναι διαφορετική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει με όρους που θα επιτρέψουν στη σημερινή πλειοψηφία να καθορίσει μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πραγματική διαπραγμάτευση θα γίνει στην επόμενη Βουλή, όπου θα κριθούν οριστικά οι αλλαγές και θα απαιτηθούν εκ νέου συναινέσεις.

Νέο πολιτικό μέτωπο μέχρι τις εκλογές

Η σύγκρουση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μόνο θεσμική. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής μάχης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα εκφράσει τον χώρο της διακυβέρνησης.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τον Ανδρουλάκη ως αρχηγό μιας αντιπολίτευσης που λέει «όχι σε όλα», ενώ το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη ελέγχου και θεσμικής ισορροπίας απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η πολυπόθητη «μεγάλη συναίνεση» για τις 180 ψήφους μοιάζει σήμερα περισσότερο με πολιτικό όνειρο παρά με άμεσο σενάριο.

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