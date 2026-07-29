Τετ α τετ Νετανιάχου – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον πριν από την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν λίγο πριν από την τελετή στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό, αφού είχαν προηγουμένως χωριστές συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ για τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τετ α τετ Νετανιάχου – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον πριν από την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν σύντομα στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό πριν από την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ στην Ουάσινγκτον.
  • Ο Ζελένσκι και ο Νετανιάχου είχαν χωριστές συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ που επικεντρώθηκαν σε θέματα αμυντικής υποστήριξης για την Ουκρανία και εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή αντίστοιχα.
  • Η συζήτηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ περιλάμβανε την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας παραγωγής συστημάτων Patriot με αμερικανική άδεια.
  • Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν σημαντικός υποστηρικτής τόσο του Ισραήλ όσο και της Ουκρανίας και η κηδεία του συγκέντρωσε κορυφαίους πολιτικούς και ξένους ηγέτες, με τον Τραμπ να εκφωνεί τον επικήδειο λόγο.
  • Η παρουσία των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον συνδέθηκε με την κηδεία του Γκράχαμ, ο οποίος ήταν κοινός πολιτικός σύμμαχος και των δύο.
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Σύντομη συνομιλία είχαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από την έναρξη της κηδείας του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στην Ουάσινγκτον.

Οι δύο ηγέτες εθεάθησαν να συζητούν στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους. Η συνάντησή τους αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

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Χωριστές συναντήσεις με τον Τραμπ

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι είχαν πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε με τον Τραμπ την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας του και την περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη. Στο επίκεντρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παραγωγής συστημάτων Patriot από την Ουκρανία με αμερικανική άδεια, καθώς το Κίεβο εξακολουθεί να ζητεί περισσότερα μέσα αεράμυνας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Νετανιάχου επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και στην πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πριν από την επίσκεψή του ότι θα έθετε στον Τραμπ «όλα τα εκκρεμή ζητήματα», συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στο Ιράν.

Κοινός πολιτικός σύμμαχος ο Γκράχαμ

Η παρουσία και των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον συνδέθηκε με την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους εντονότερους υποστηρικτές τόσο του Ισραήλ όσο και της Ουκρανίας στο Κογκρέσο.

Ο επί χρόνια Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής είχε ταχθεί σταθερά υπέρ της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης του Κιέβου, ενώ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Νετανιάχου και υποστήριζε σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν. Η κηδεία του συγκέντρωσε στην αμερικανική πρωτεύουσα κορυφαίους πολιτικούς και ξένους ηγέτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφωνεί τον επικήδειο λόγο.

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