Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι της οδού Σουνίου στην Παραλία Πατρών

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι κάτοικοι της οδού Σουνίου στην Παραλία Πατρών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω ακαθάριστων οικοπέδων.
  • Τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε εστίες κινδύνου με την εμφάνιση φιδιών και ποντικιών.
  • Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εγκατάλειψη και έχει γίνει δύσκολη η καθημερινότητα για κατοίκους και περαστικούς.
  • Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κατάστασης.
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Περισσότερο εγκαταλελειμμένη έκταση παρά κατοικημένη περιοχή θυμίζει η οδός Σουνίου προς την Παραλία Πατρών.

Οι διαμένοντες στην οδό Σουνίου, αλλά και οι περαστικοί, βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, καθώς η περιοχή τους έχει μετατραπεί σε «ζούγκλα» λόγω των ακαθάριστων οικοπέδων.

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Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι κάτοικοι της οδού Σουνίου, τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε εστίες κινδύνου, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει την εμφάνισή τους φίδια και ποντίκια, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος tempo24.news.

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Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

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