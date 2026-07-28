Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

Snapshot Οι κάτοικοι της οδού Σουνίου στην Παραλία Πατρών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω ακαθάριστων οικοπέδων.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε εστίες κινδύνου με την εμφάνιση φιδιών και ποντικιών.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εγκατάλειψη και έχει γίνει δύσκολη η καθημερινότητα για κατοίκους και περαστικούς.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Περισσότερο εγκαταλελειμμένη έκταση παρά κατοικημένη περιοχή θυμίζει η οδός Σουνίου προς την Παραλία Πατρών.

Οι διαμένοντες στην οδό Σουνίου, αλλά και οι περαστικοί, βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, καθώς η περιοχή τους έχει μετατραπεί σε «ζούγκλα» λόγω των ακαθάριστων οικοπέδων.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι κάτοικοι της οδού Σουνίου, τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε εστίες κινδύνου, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει την εμφάνισή τους φίδια και ποντίκια, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος tempo24.news.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

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