Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, και αυτοκτόνησε - Έβαλε φωτιά σκόπιμα

Snapshot Ο Κρίστοφερ Καρολκιέβιτς σκότωσε τη σύζυγό του, τα 6 παιδιά τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, βάζοντας σκόπιμα φωτιά στο σπίτι τους στο Γκραντ Χέιβεν Τάουνσιπ, Μίσιγκαν.

Όλα τα μέλη της οικογένειας πέθαναν από τραύματα πυροβολισμού και όχι από τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε σε πολλά σημεία του σπιτιού μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η αστυνομία χρειάστηκε τρεις ώρες για να εντοπίσει την πηγή του καπνού και τα θύματα βρέθηκαν μέσα στο σπίτι μαζί με τα νεκρά κατοικίδια.

Ο Κρίστοφερ και η Αμάντα είχαν παντρευτεί το 2009 και είχαν αποκτήσει έξι παιδιά, συμπεριλαμβανομένης υιοθεσίας, ενώ το ζευγάρι είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας απιστίας του Κρίστοφερ με νεότερη ασκούμενη στο παρελθόν.

Η Αμάντα είχε μοιραστεί στο παρελθόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις δυσκολίες της σχέσης τους, αναφερόμενη στην προδοσία του συζύγου της και την προσωπική της προσπάθεια να αντέξει. Snapshot powered by AI

Ένα φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας, φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, και στη συνέχεια έβαλε σκόπιμα φωτιά σε διάφορα μέρη του σπιτιού, πριν αυτοκτονήσει στρέφοντας το όπλο στον εαυτό του.

Ο Κρίστοφερ Καρολκιέβιτς, 47 ετών, η σύζυγός του, Αμάντα «Μάντι» Καρολκιέβιτς, 39 ετών, και τα έξι παιδιά τους, ηλικίας από πέντε έως 15 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, αξίας 750.000 δολαρίων, στο Γκραντ Χέιβεν Τάουνσιπ στη Λίμνη Μίσιγκαν, το πρωί της Παρασκευής.

Η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Κρίστοφερ πυροβόλησε την Αμάντα και τα παιδιά τους πριν βάλει αρκετές φωτιές σε όλο το σπίτι και αυτοκτονήσει.

Dad shoots wife and six children dead before setting fire to their home https://t.co/ABiApwoaEZ — The Sun (@TheSun) July 28, 2026

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο αφού έλαβε αναφορές για λευκό καπνό από το κτίριο, ωστόσο χρειάστηκε τρεις ώρες για να εντοπίσει την πηγή.

Όταν το προσωπικό έκτακτης ανάγκης μπήκε στο ακίνητο, έκανε τη ζοφερή ανακάλυψη. Μερικά από τα θύματα φέρεται να βρέθηκαν μέσα σε υπνοδωμάτια και οι ερευνητές επιβεβαίωσαν αργότερα μέσω αυτοψιών ότι κάθε μέλος της οικογένειας είχε πεθάνει από τραύματα από πυροβολισμούς και όχι από τη φωτιά.

Οι ερευνητές πιστεύουν επίσης ότι η φωτιά ξεκίνησε σκόπιμα σε πολλά σημεία του σπιτιού μετά τους πυροβολισμούς, αν και εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν ακριβώς πώς και πού ξεκίνησε η φωτιά. Ακόμη και τα κατοικίδια της οικογένειας, δεν επέζησαν από την κόλαση.

Η Αμάντα και ο Κρις γνωρίστηκαν στη δουλειά σε μια εταιρεία ποτών το 2008 και άρχισαν να βγαίνουν εκείνο το καλοκαίρι, σύμφωνα με ένα blog προσανατολισμένο στην ανατροφή των παιδιών που διατηρούσε πριν από μια δεκαετία. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2009.

Απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2011. Ακολούθησαν άλλοι δύο γιοι τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς μεταπήδησε από μια τραπεζική δουλειά σε μια θέση μερικής απασχόλησης σε ένα τοπικό ασφαλιστικό γραφείο και αργότερα σταμάτησε να εργάζεται εκτός σπιτιού.

Το ζευγάρι αργότερα υιοθέτησε δύο κόρες και απέκτησε έναν άλλο βιολογικό γιο.

Ωστόσο, η ειδυλλιακή οικογένεια φαίνεται πως είχε προβλήματα, καθώς περίπου οκτώ χρόνια πριν, ο Κρίστοφερ είχε μια «συναισθηματική σχέση» με μια «πολύ νεότερη» ασκούμενη στο γραφείο του, σύμφωνα με μια σειρά αναρτήσεων που μοιράστηκε η Αμάντα στο Reddit πριν από δύο χρόνια.

Η Αμάντα, περιγράφοντας τη ζωή της ως «σαν να ζούσα σε ταινία της Hallmark», αποκάλυψε πώς γνώρισε τον Κρίστοφερ όταν η ίδια ήταν ασκούμενη.

«Ήταν διαζευγμένος και μεγαλύτερος από μένα. Δέκα χρόνια και πέντε παιδιά αργότερα, με απατούσε ξανά με την ασκούμενη, η οποία ήταν στην ίδια ηλικία που ήμουν εγώ όταν ήμουν ασκούμενη», έγραψε. «Μετά από περίπου ένα χρόνο αυτολύπησης, θυμάμαι ότι έκλαιγα κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη και συνειδητοποιούσα πόσο σκατά ήταν το γεγονός ότι ήμουν εγώ αυτή που ζούσε τόσο άθλια εξαιτίας αυτού που έκανε. Τελικά συνειδητοποίησα ότι ήμουν το μόνο άτομο που είχε σταθεί ποτέ στο πλευρό μου σε όλη μου τη ζωή».