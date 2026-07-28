e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)

Snapshot Η προθεσμία για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ παρατείνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παράταση αφορά τις ΑΠΔ του ιδιωτικού τομέα για τον Ιούλιο 2026 και του δημόσιου τομέα για τον Ιούνιο 2026.

Η προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ οδήγησε στην παράταση.

Η διακοπή της υπηρεσίας σχετίζεται με την ένταξη του υποσυστήματος οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Η παράταση αφορά μόνο την υποβολή των δηλώσεων και όχι την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, που πρέπει να καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Snapshot powered by AI

Παρατείνεται έως και την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου), σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του φορέα. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31 Αυγούστου.

Η παράταση αφορά τις ΑΠΔ του ιδιωτικού τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2026 και του δημόσιου τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 2026.

Η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Η διακοπή συνδέεται με τις εργασίες για την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά στην υποβολή των δηλώσεων και όχι την πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.