Η Ισπανία μεταφέρει 500 ανήλικες μετανάστριες από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα - Διαφωνεί η Ε.Ε.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται υπέρ της επιστροφής των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών από τη Θέουτα στο Μαρόκο

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Η Ισπανία μεταφέρει 500 ανήλικες μετανάστριες από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα - Διαφωνεί η Ε.Ε.
ΚΟΣΜΟΣ
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Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχωρά στον σχεδιασμό της επείγουσας μεταφοράς περίπου 500 ανήλικων μεταναστριών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στις 30 και 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Νεολαίας και Παιδιών, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο για την άμεση μεταφορά των κοριτσιών στην ηπειρωτική χώρα. Το σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος που καθιερώνει την υποχρεωτική και αλληλέγγυα υποδοχή ανηλίκων από όλες τις αυτόνομες κοινότητες, καθώς και τη δυνατότητα τοποθέτησής τους σε οικογένειες φιλοξενίας.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη διαδικασία υποδοχής και φροντίδας.

Ειδικές δομές για τα πιο ευάλωτα παιδιά

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η ανάθεση της υποδοχής και φροντίδας των πιο ευάλωτων περιπτώσεων, μεταξύ αυτών και των ανήλικων κοριτσιών, σε οργανώσεις προστασίας παιδιών. Οι οργανώσεις αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τα παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένες δομές στην ηπειρωτική Ισπανία, χωρίς να απαιτείται η μεταβίβαση της κηδεμονίας τους στις αυτόνομες κοινότητες.

Ωστόσο, αρκετές αυτόνομες κοινότητες έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν προτίθενται να δεχθούν ασυνόδευτους ανηλίκους που έφτασαν στη Θέουτα κατά τη μαζική είσοδο του Ιουλίου. Η κεντρική κυβέρνηση έχει επικρίνει τη στάση αυτή, κάνοντας λόγο για έλλειψη «αλληλεγγύης» μεταξύ των περιφερειών.

Την ίδια ώρα, το Μαρόκο ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από την ισπανική κυβέρνηση την επιστροφή των Μαροκινών πολιτών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα.

Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων

Η υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, Έλμα Σάιθ, δήλωσε στον ισπανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RNE ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται από τις αρχές της Θέουτας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδιών και τις αυτόνομες κοινότητες.

Η υπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι βασική προτεραιότητα είναι η «προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

«Πρόκειται για κορίτσια που είναι μόνα τους», τόνισε η Σάιθ, προσθέτοντας ότι οι ανήλικες έχουν συγκεντρωθεί σε ασφαλείς χώρους στη Θέουτα, προκειμένου να προστατευθούν από περιστατικά σεξουαλικής βίας.

Οι ισπανικές αρχές διερευνούν ήδη καταγγελίες για βιασμούς και άλλα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να σημειώθηκαν μετά την άφιξη των μεταναστών. Οι σχετικές υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Η υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η ισπανική κυβέρνηση έχει διαθέσει 25 εκατομμύρια ευρώ στη Θέουτα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

Μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου, η ισπανική Εθνική Αστυνομία είχε ταυτοποιήσει και παραδώσει στις αρχές της Θέουτας συνολικά 2.168 ανήλικους.

Η ΕΕ στηρίζει τις επιστροφές στο Μαρόκο

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται υπέρ της επιστροφής των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών από τη Θέουτα στο Μαρόκο.

«Προτεραιότητα τώρα είναι οι ισπανικές και μαροκινές αρχές να διατηρήσουν την κατάσταση υπό έλεγχο και να διασφαλίσουν την ταχεία επιστροφή όλων όσοι παραμένουν παράτυπα στη Θέουτα», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιστροφές καλύπτονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και ρυθμίζονται από την ισχύουσα «Οδηγία Επιστροφών», ενώ στο μέλλον θα διέπονται από τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τις επιστροφές.

Η θέση αυτή της ΕΕ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ισπανική κυβέρνηση, η οποία καλείται να ισορροπήσει μεταξύ των ευρωπαϊκών πιέσεων για επιστροφές, των αιτημάτων του Μαρόκου και της υποχρέωσης προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη Θέουτα.

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