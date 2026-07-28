Τον τύφλωσε η ζήλια: Κρέμασε τη γυναίκα του και το έδειξε σε βιντεοκλήση στους γονείς της

Snapshot Ένας άνδρας στην Ινδία δολοφόνησε τη σύζυγό του λόγω υποψιών για απιστία, κρεμώντας την στο σπίτι τους.

Ο δράστης κατέγραψε σε βίντεο τη δολοφονία και έκανε βιντεοκλήση στους γονείς της γυναίκας, δείχνοντας τους τις τελευταίες στιγμές της.

Το θύμα, Μπαγκιάσρι Τζιγκαλούρ, είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σπίτι μετά από διαφωνίες και διαμονή στους γονείς της.

Ο άνδρας μοιράστηκε το βίντεο με φίλους και συγγενείς, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη στο σημείο του εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Οι υποψίες για απιστία της συζύγου του τύφλωσαν έναν άνδρα, ο οποίος σε μία πράξη εκδίκησης, την κρέμασε και έκανε βιντεοκλήση στους γονείς της για να τους δείξει την τελευταία της στιγμή.

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην 23χρονη σύζυγό του με ένα ξύλινο κούτσουρο πριν την κρεμάσει στην κατοικία τους στο χωριό Γκαλαγκάλι στην περιφέρεια Μπαγκαλκότ της Καρνατάκα στην Ινδία, επειδή υποψιαζόταν ότι τον απατούσε.

Ο άνδρας φέρεται να κατέγραψε βίντεο με τη σύζυγό του να παλεύει για τη ζωή της και το μοιράστηκε με φίλους και συγγενείς. Επίσης, πραγματοποίησε βιντεοκλήση στους γονείς της για να τους δείξει τις απεγνωσμένες τελευταίες στιγμές της κόρης τους, καθώς πάλευε για τη ζωή της, κάνοντας τους μάρτυρες του θανάτου της.

Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως η Μπαγκιάσρι Τζιγκαλούρ και ο κατηγορούμενος ως ο Πραβίν Τζιγκαλούρ. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πραβίν αργότερα μοιράστηκε το βίντεο με αρκετά άτομα.

Murder Case Registered in Bagalkote: Husband Arrested After Wife Found Dead in Galgali



Bagalkote



A murder case has been registered under at Bilagi Police Station of #Bagalkote after the death of a young woman in Galgali village. The victim,Bhagyashree, aged 22, was found… pic.twitter.com/xIElhUpEr3 — Yasir Mushtaq (@path2shah) July 28, 2026

Η Μπαγκιάσρι είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή της εστία πριν από περίπου δύο μήνες, λόγω συχνών διαφωνιών, και διέμενε στους γονείς της. Ο Πραβίν φέρεται να την είχε πείσει να επιστρέψει, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα ζούσαν μαζί ειρηνικά. Ωστόσο, φέρεται να δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ, αμέσως μετά την επιστροφή της στο σπίτι.

Σε ένα βίντεο του συμβάντος, η Μπαγκιάσρι φαίνεται να κρέμεται από μια πράσινη ντουλάτα. Προσπαθεί να προσγειωθεί στο διπλό κρεβάτι. Πίσω της διακρίνονται τα ονόματα του ζευγαριού, γραμμένα στον τοίχο της κρεβατοκάμαρας κατά τη διάρκεια της τελετής του γάμου τους.

Η αστυνομία έφτασε στον τόπο του εγκλήματος αμέσως συλλαμβάνοντας τον σύζυγο.