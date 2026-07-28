Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο γυναίκα με εγκαύματα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά
Μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο
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- Μικρή πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Πασαλίδη, Καλαμαριά.
- Δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί.
- Μια γυναίκα τραυματίστηκε με εγκαύματα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου, στην οδό Πασαλίδη, στην Καλαμαριά.
Στο σημείο μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατόρθωσαν να σβήσουν την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις.
Μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.
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