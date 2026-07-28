Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο γυναίκα με εγκαύματα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Snapshot Μικρή πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Πασαλίδη, Καλαμαριά.

Δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε με εγκαύματα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Snapshot powered by AI

Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου, στην οδό Πασαλίδη, στην Καλαμαριά.

Στο σημείο μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατόρθωσαν να σβήσουν την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις.

Μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.