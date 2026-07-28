Πρώην πιλότος Rafale διώκεται για συνεργασία με ξένη δύναμη - Υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας

Snapshot Ο Πιέρ-Ανρί Σουέ, πρώην πιλότος Rafale, κατηγορείται για συνεργασία με την Κίνα και παράδοση μυστικών εθνικής άμυνας ενώ υπηρετούσε στο γαλλικό ναυτικό.

Ο Σουέ εκπαιδεύτησε Κινέζους στρατιωτικούς σε σεμινάρια μεταξύ 2018 και 2020, λαμβάνοντας σημαντικές αμοιβές μέσω σχολής πιλότων στη Νότια Αφρική.

Η γαλλική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και ο Σουέ αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο, διατηρώντας το τεκμήριο της αθωότητας.

Η εκπαίδευση Κινέζων πιλότων συνδέεται με την επέκταση του κινεζικού ναυτικού και την ανάπτυξη νέων αεροπλανοφόρων με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι κι άλλοι πρώην Γάλλοι πιλότοι προσεγγίστηκαν για εκπαίδευση Κινέζων, υπογραμμίζοντας την ανησυχία για τη στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση κατασκοπείας με κεντρικό πρόσωπο έναν από τους πιο διάσημους αεροπόρους στην χώρα προκαλεί έντονη συζήτηση στην Γαλλία.

Ύστερα από έρευνες μηνών, η γαλλική δικαιοσύνη προχώρησε στη δίωξη. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το εξειδικευμένο μέσο Intelligence Online, ο πρώην πιλότος Rafale Πιέρ-Ανρί Σουέ βρέθηκε αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την αποκάλυψη μυστικών εθνικής άμυνας, τη συνεργασία με ξένη δύναμη, τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους και την παράδοση τέτοιων δεδομένων σε αλλοδαπή αρχή. Την ίδια ώρα, ο σαραντάχρονος γαλλοκαναδός αεροπόρος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή μετά από κρατητήριο στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI).

Όπως ανακοινώθηκε, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του και αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο. Οι δικαστικές έρευνες γύρω από τις δραστηριότητές του συνεχίζονται υπό την εποπτεία δικαστή, ενώ ο ίδιος διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας.

Από το «Σαρλ ντε Γκωλ» στο YouTube και τα κινεζικά σεμινάρια

Ο Πιέρ-Ανρί Σουέ υπήρξε χειριστής μαχητικών αεροσκαφών, εκτελώντας αποστολές στο Ιράκ και πετώντας με αεροσκάφη Rafale από το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ». Εγκατέλειψε το στράτευμα το 2021 για να δραστηριοποιηθεί στις εταιρικές συμβουλές. Ταυτόχρονα, δημιούργησε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι στο YouTube με το ψευδώνυμο «Até Chuet», φτάνοντας τους 566.000 συνδρομητές.Όμως, πίσω από την εικόνα του δημοφιλούς δημιουργού περιεχομένου κρυβόταν μια άλλη δραστηριότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mediapart το 2023, ο πρώην πιλότος Rafale ταξίδεψε δύο φορές στην Κίνα, μεταξύ της άνοιξης του 2018 και των αρχών του 2020.

Ήταν ακόμη εν ενεργεία στέλεχος του ναυτικού όταν παρέδιδε σεμινάρια σε Κινέζους στρατιωτικούς. Τον Σεπτέμβριο του 2018 παρουσίασε ένα σύστημα προσγείωσης ακριβείας μέσω GPS. Εκείνη η τετραήμερη παρέμβαση τιμολογήθηκε πάνω από 20.000 ευρώ μέσω σχολής πιλότων με έδρα τη Νότια Αφρική. Σε δεύτερο σεμινάριο για τα αεροσκάφη ραντάρ της γαλλικής αεροπορίας ναυτικού, η αμοιβή ξεπέρασε τις 60.000 ευρώ. Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη, υποστηρίζοντας πως δεν αποκαλύφθηκε κανένα μυστικό.

Η κινεζική στρατηγική και οι αντιδράσεις στον αεροπορικό χώρο

Το 2025, ο αναλυτής αεροναυπηγικής Ξαβιέ Τιτελμάν ανέφερε σε βίντεο πως ο Σουέ βρισκόταν στην υπηρεσία της Κίνας. Η ενίσχυση μιας χώρας που στρέφεται κατά των δυτικών συμφερόντων θεωρείται επικίνδυνη, ειδικά όταν Γάλλοι στρατιωτικοί εκπαιδεύουν στρατιώτες δυνητικών αντιπάλων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Figaro τον Οκτώβριο του 2022, ένας άλλος πρώην πιλότος αεροσκαφών Super Étendard είχε δεχθεί προσέγγιση από την ίδια νοτιοαφρικανική σχολή. Η προσφορά προέβλεπε 20.000 ευρώ μηνιαίως, καθαρά, για τριετές συμβόλαιο εκπαίδευσης Κινέζων εκπαιδευτών στις νηοπροσηλώσεις.

Η ταχεία γιγάντωση του κινεζικού ναυτικού απαιτεί δεκάδες εκπαιδευμένους πιλότους για τα νέα του αεροπλανοφόρα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Κίνα έγινε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που διαθέτει ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για την απογείωση μαχητικών J-15T από το αεροπλανοφόρο Fujian. Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, το Πεκίνο σχεδιάζει τη ναυπήγηση έξι νέων αεροπλανοφόρων έως το 2035, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα εννέα, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα αμερικανικά σκάφη στον Ειρηνικό.

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