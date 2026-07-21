Κατασκοπεία στην καρδιά της Ευρώπης: Τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη και η σημασία της Βαυαρίας

Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν για απειλή κατασκοπείας από drones και τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) της Γερμανίας προειδοποίησε για αυξημένες προσπάθειες ξένης κατασκοπείας που στοχεύουν στην έρευνα για τα drones, την τεχνητή νοημοσύνη, την αεροπορία και την διαστημική τεχνολογία στο κρατίδιο της Βαυαρίας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η περιοχή είναι ένας από τους κορυφαίους κόμβους καινοτομίας της Ευρώπης χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανίας και νεοσύστατων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Αυτό καθιστά τις τοπικές εξελίξεις ελκυστικό στόχο για οικονομική και επιστημονική πληροφόρηση.

Το BfV σημείωσε ιδιαίτερα τη συμμετοχή ερευνητών από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου στο διεθνές συνέδριο αεροδιαστημικής Icasse, όπου ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες με συναδέλφους από την Κίνα και τη Ρωσία. Το φετινό φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν την τεχνολογία drones, τα αυτόνομα εναέρια συστήματα, τη δορυφορική πλοήγηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αντικατασκοπεία προειδοποιεί ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας και διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, αλλά και για στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Κίνας.

Η συνεργασία μεταξύ Γερμανών επιστημόνων και Ρώσων και Κινέζων ερευνητών έχει επικριθεί από αρκετούς Γερμανούς πολιτικούς. Ο Κονσταντίν φον Νοτς, αντιπρόεδρος του κόμματος Συμμαχία 90/Πράσινοι, χαρακτήρισε αυτήν την ανταλλαγή γνώσεων «τρομακτικά αφελή» και κάλεσε τις αρχές να ενισχύσουν την προστασία των ευαίσθητων τεχνολογιών.

Ο Norbert Röttgen, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU, δήλωσε ότι μια τέτοια συνεργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη του αμυντικού δυναμικού της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς οι πολιτικές τεχνολογίες σε αυτές τις χώρες χρησιμοποιούνται συχνά στον στρατιωτικό τομέα.

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