Ο «τέλειος κατάσκοπος» έφτασε - Το Drone- μύγα είναι εδώ και είναι made in China

Επιστήμονες στην Κίνα δημιούργησαν ένα μικροσκοπικό ρομποτικό έντομο βάρους 0,3 γραμμαρίων, το οποίο ενσωματώνει αισθητήρες παρακολούθησης και κινείται εντελώς αθόρυβα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο «τέλειος κατάσκοπος» έφτασε - Το Drone- μύγα είναι εδώ και είναι made in China
AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Κατευθείαν από βιβλίο ...επιστημονικής φαντασίας μοιάζει βγαλμένο το νεότερο επίτευγμα της κινέζικης τεχνολογίας, ένα drone που παίρνει μορφή μύγας και μπορεί να μπει οπουδήποτε και να δει τα πάντα.

Οι ερευνητές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα, κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό drone στο μέγεθος μιας πραγματικής μύγας.

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει ένα εξαιρετικά μικροσκοπικό σώμα μήκους μόλις 2 εκατοστών, ενώ υποστηρίζεται από τέσσερα λεπτεπίλεπτα πόδια που έχουν το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Στον ελάχιστο αυτό χώρο οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μια μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο και ειδικούς αισθητήρες, ικανούς να καταγράφουν εικόνα, ήχο αλλά και να υποκλέπτουν ηλεκτρονικά σήματα.

Μιμείται τον τρόπο πετάγματος της μύγας

Ο τρόπος με τον οποίο το κινεζικό drone-μύγα προσεγγίζει την πτήση ξεφεύγει από τη σχεδιαστική λογική των κλασικών τετρακόπτερων της αγοράς. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλλόμενα φτερά που μιμούνται πιστά τη βιολογική κίνηση των εντόμων. Την ίδια ώρα, αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει σχεδόν ολοκληρωτική ακουστική κάλυψη, επιτρέποντάς του να ελίσσεται στον αέρα χωρίς να κινεί υποψίες. Ο χειρισμός του γίνεται με απλό τρόπο μέσω σύνδεσης Bluetooth από ένα τυπικό smartphone, γεγονός που απλοποιεί τη χρήση του σε σενάρια όπου απαιτείται άμεση δράση.

Οι επιχειρησιακές του δυνατότητες δείχνουν τεράστιες, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αόρατος κοριός παρακολούθησης μέσα σε κλειστούς χώρους, να προσφέρει κρίσιμη αναγνώριση σε ένα σύνθετο πεδίο μάχης ή να πραγματοποιήσει διείσδυση σε εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας παρακάμπτοντας εύκολα τους συμβατικούς ανιχνευτές μετάλλων.

Το εμπόδιο της ενεργειακής αυτονομίας

Κι όμως, παρά την εντυπωσιακή του σχεδίαση, το project βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εργαστηριακού πρωτοτύπου εξαιτίας σημαντικών τεχνικών περιορισμών. Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στην παροχή ενέργειας, καθώς οι διαθέσιμες μπαταρίες αυτού του μεγέθους προσφέρουν περιορισμένη αυτονομία πτήσης που κυμαίνεται από 1 έως 3 λεπτά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατασκευή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη στις εξωτερικές συνθήκες, παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία ακόμα και σε ασθενείς ριπές ανέμου, ενώ το ελάχιστο βάρος της δεν επιτρέπει τη μεταφορά πιο εξελιγμένων συστημάτων τηλεμετρίας. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υλικών όμως τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Όταν οι ενεργειακές προκλήσεις ξεπεραστούν, η έννοια της ιδιωτικότητας θα δεχθεί ένα πρωτοφανές πλήγμα, αφού κανένας κλειστός χώρος δεν θα θεωρείται πλέον απόλυτα ασφαλής από τα μάτια των αόρατων αυτών συλλεκτών πληροφοριών.

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