Εύσημα Μητσοτάκη στο Δήμαρχο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης για την τεχνολογία επιτήρησης μέσω drone

Εύσημα για τις πρωτοβουλίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή του επίσκεψη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα εναέριας επιτήρησης μέσω drone για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δημαρχείο, όπου παρουσιάστηκε στόλος 20 οχημάτων και το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Ο πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να βρεθεί στο Επιχειρησιακό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου όπου λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την επιτήρηση και προστασία της πόλης.

Κωνσταντέλλος: «Επενδύουμε σημαντικά στην Πολιτική Προστασία»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, υπογράμμισε τις επενδύσεις που έχουν γίνει επί της θητείας του στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο με ίδιους πόρους, όσο και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

«Θεωρούμε ότι η επένδυση στο περιβάλλον μέσω της Πολιτικής Προστασίας ενισχύει την ανθεκτικότητα η οποία είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη ημέρα. Επενδύουμε σημαντικά ποσά κυρίως από ίδιους πόρους αλλά και από Ευρωπαϊκά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι αν καταφέρουμε σήμερα να δείξουμε πως μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η διαδικασία της Πολιτικής Προστασίας με εύκολο και γρήγορο τρόπο προσδίδουμε στο περιβάλλον μέλλον, άρα περισσότερο οξυγόνο στα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία του Δήμου

Μητσοτάκης: «Ο Δήμαρχος μας άνοιξε τα μάτια»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός εξήρε την πρωτοβουλία για 24ωρη επιτήρηση με drones, σημειώνοντας εμφατικά πως ο κ. Κωνσταντέλλος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την εν λόγω τεχνολογία. «Ο Δήμαρχος ήταν ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τεχνολογίες σύγχρονης εναέριας επιτήρησης με drone, για να μπορεί να παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο τι γίνεται στον Υμηττό και στα όρια του Δήμου. Και πρέπει να πω ότι είναι αυτός ο οποίος μας άνοιξε και τα μάτια στην Πολιτική Προστασία έτσι ώστε σήμερα να έχουμε 130 τέτοια συστήματα εγκατεστημένα σε όλη τη χώρα τα οποία κάνουν τεράστια διαφορά ως προς το γρήγορο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε ελάχιστα λεπτά με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και προφανώς πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία του Δήμου

Αξίζει να σημειωθεί πως το επιχειρησιακό μοντέλο που αναπτύχθηκε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη αποτελέσει σημείο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, με τη μεθοδολογία και τις επιχειρησιακές του πρακτικές να υιοθετούνται επίσημα και να εφαρμόζονται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ξεκίνησε από το Ρέμα Κόρμπι, όπου ο Δήμαρχος μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά τον ενημέρωσαν για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αντιπλημμυρική παρέμβαση που υλοποιείται σήμερα στην Ανατολική Αττική, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ολοκληρωμένη θωράκιση της περιοχής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Βάρης, έναν βασικό πυλώνα πρωτοβάθμιας φροντίδας για την ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τα σημαντικά ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την πόλη και απαιτούν τη συνδρομή της Πολιτείας για την οριστική επίλυσή τους.

Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πολεοδομικές εκκρεμότητες της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, στην ανάγκη ολοκλήρωσης της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου και στην προώθηση κρίσιμων έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση και συζήτηση με πολίτες, σε μια ακόμη ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτόμες πρακτικές που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, διεκδικώντας παράλληλα τις απαραίτητες θεσμικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων της πόλης.