Σχέδιο επίθεσης με drone - καμικάζι και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο: 5 συλλήψεις από το FBΙ

H τρομοκρατική επίθεση θα εκδηλωνόταν σε «κύματα» το βράδυ της Κυριακής, ενώ ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση UFC Freedom 250 στο πλαίσιο και των 80ών γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σχέδιο επίθεσης με drone - καμικάζι και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο: 5 συλλήψεις από το FBΙ
AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το FBI απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση με χρήση drone και ελεύθερων σκοπευτών στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης UFC Freedom 250.
  • Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες πολιτείες, με την πρώτη σύλληψη να γίνεται στο Σινσινάτι μετά την ενημέρωση του FBI στις 10 Ιουνίου.
  • Οι δράστες σχεδίαζαν πολλαπλά κύματα επίθεσης, με εκρηκτικά drone και εισβολή στην πύλη του Λευκού Οίκου.
  • Από τις έρευνες σε κινητά τηλέφωνα προέκυψαν συνομιλίες σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που έδειχναν τον προγραμματισμό της επίθεσης.
  • Ο στόχος της επίθεσης ήταν οι «καπιταλιστικές ελίτ», οι δισεκατομμυριούχοι και πολιτικοί με δεσμούς με την Αμερικανική Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων του Ισραήλ (AIPAC).
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Τρομοκρατική επίθεση με στόχο τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Κυριακής, ενώ ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση UFC Freedom 250, απέτρεψε τελευταία στιγμή το FBI ενώ 5 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο σχεδιασμός, όπως αποκαλύφθηκε από την ομοσπονδιακή υπηρεσία περιελάμβανε πολλαπλές φάσεις επίθεσης με τη χρήση drone φορτωμένων με εκρηκτικά για να χτυπήσουν κτήρια, προκαλώντας μαζικό πανικό και οδηγώντας το πλήθος που έφευγε προς μια ομάδα ελεύθερων σκοπευτών έτοιμη να τους εξοντώσει, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Fox News Digital.

UFC Freedom 250 Trump

Ένα «δεύτερο κύμα» επιτιθέμενων φέρεται να σχεδίαζε στη συνέχεια να εισβάλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το FBI έμαθε για το σχέδιο στις 10 Ιουνίου και εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο Σινσινάτι, όπου έγινε η πρώτη σύλληψη. Μερικοί από τους φερόμενους υπόπτους ταξίδεψαν στο Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια στις 12 ή 13 Ιουνίου για να κάνουν προετοιμασίες για την επίθεση.

Κατά την έρευνα του iPhone ενός υπόπτου, οι αρχές βρήκαν τουλάχιστον 23 χρήστες της κρυπτογραφημένης εφαρμογής συνομιλίας Signal που συμμετείχαν σε συζητήσεις σχετικά με τις παραμέτρους μιας καταστροφικής τρομοκρατικής επίθεσης στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας.

Ένας ύποπτος είπε στους ανακριτές ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν οι «καπιταλιστικές ελίτ», οι «δισεκατομμυριούχοι» και οι πολιτικοί που έλαβαν χρήματα από την Αμερικανική Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων του Ισραήλ (AIPAC), σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

«Χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση που διεξήχθη σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι φερόμενες επιθέσεις που σχεδιάζονταν αποτράπηκαν», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Kash Patel.

Η υψηλού προφίλ εκδήλωση πολεμικών αθλημάτων συνέπεσε με τα 80α γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών.

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