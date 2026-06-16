Σχέδιο επίθεσης με drone - καμικάζι και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο: 5 συλλήψεις από το FBΙ

Snapshot Το FBI απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση με χρήση drone και ελεύθερων σκοπευτών στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης UFC Freedom 250.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες πολιτείες, με την πρώτη σύλληψη να γίνεται στο Σινσινάτι μετά την ενημέρωση του FBI στις 10 Ιουνίου.

Οι δράστες σχεδίαζαν πολλαπλά κύματα επίθεσης, με εκρηκτικά drone και εισβολή στην πύλη του Λευκού Οίκου.

Από τις έρευνες σε κινητά τηλέφωνα προέκυψαν συνομιλίες σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που έδειχναν τον προγραμματισμό της επίθεσης.

Ο στόχος της επίθεσης ήταν οι «καπιταλιστικές ελίτ», οι δισεκατομμυριούχοι και πολιτικοί με δεσμούς με την Αμερικανική Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων του Ισραήλ (AIPAC). Snapshot powered by AI

Τρομοκρατική επίθεση με στόχο τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Κυριακής, ενώ ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση UFC Freedom 250, απέτρεψε τελευταία στιγμή το FBI ενώ 5 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο σχεδιασμός, όπως αποκαλύφθηκε από την ομοσπονδιακή υπηρεσία περιελάμβανε πολλαπλές φάσεις επίθεσης με τη χρήση drone φορτωμένων με εκρηκτικά για να χτυπήσουν κτήρια, προκαλώντας μαζικό πανικό και οδηγώντας το πλήθος που έφευγε προς μια ομάδα ελεύθερων σκοπευτών έτοιμη να τους εξοντώσει, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Fox News Digital.

Ένα «δεύτερο κύμα» επιτιθέμενων φέρεται να σχεδίαζε στη συνέχεια να εισβάλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το FBI έμαθε για το σχέδιο στις 10 Ιουνίου και εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο Σινσινάτι, όπου έγινε η πρώτη σύλληψη. Μερικοί από τους φερόμενους υπόπτους ταξίδεψαν στο Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια στις 12 ή 13 Ιουνίου για να κάνουν προετοιμασίες για την επίθεση.

BREAKING: The FBI disrupted an alleged plot targeting the "UFC Freedom 250" fight at the White House with explosive drones, according to multiple sources familiar with the situation.



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Κατά την έρευνα του iPhone ενός υπόπτου, οι αρχές βρήκαν τουλάχιστον 23 χρήστες της κρυπτογραφημένης εφαρμογής συνομιλίας Signal που συμμετείχαν σε συζητήσεις σχετικά με τις παραμέτρους μιας καταστροφικής τρομοκρατικής επίθεσης στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας.

Ένας ύποπτος είπε στους ανακριτές ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν οι «καπιταλιστικές ελίτ», οι «δισεκατομμυριούχοι» και οι πολιτικοί που έλαβαν χρήματα από την Αμερικανική Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων του Ισραήλ (AIPAC), σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

«Χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση που διεξήχθη σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι φερόμενες επιθέσεις που σχεδιάζονταν αποτράπηκαν», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Kash Patel.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Η υψηλού προφίλ εκδήλωση πολεμικών αθλημάτων συνέπεσε με τα 80α γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών.

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