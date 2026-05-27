Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε αρένα UFC για τα γενέθλια του Τραμπ

Ξεκίνησε το στήσιμο του κελιού UFC στον Λευκό Οίκο – Πάνω από 85.000 δωρεάν εισιτήρια

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε αρένα UFC για τα γενέθλια του Τραμπ
GETTY.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της ειδικής αρένας UFC στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, εν όψει του μεγάλου event UFC Freedom 250 που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Η διοργάνωση γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, αλλά και τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τη 14η Ιουνίου και θα περιλαμβάνει δύο αγώνες τίτλου: Τον Ίλια Τοπούρια απέναντι στον Τζάστιν Γκέιτζι για τη lightweight κατηγορία, καθώς και τον Άλεξ Περέιρα απέναντι στον Σίριλ Γκαν σε interim heavyweight αναμέτρηση.

Στην κάρτα θα υπάρχουν ακόμη πέντε αγώνες χωρίς τίτλο, μεταξύ αυτών οι Σον Ο’ Μάλεϊ – Αϊμάν Ζαχάμπι, Μπο Νίκαλ – Κάιλ Ντάουκας και Ντιέγκο Λόπες – Στιβ Γκαρσία.

Η UFC είχε ήδη παρουσιάσει ψηφιακά σχέδια της εγκατάστασης, όπου το διάσημο οκτάγωνο θα τοποθετηθεί πάνω σε σκηνή με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και εντυπωσιακή αψίδα στο φόντο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα τη διοργάνωση ως «το μεγαλύτερο event στην ιστορία του UFC», υποστηρίζοντας ότι η αρένα θα στηθεί «ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου».

Ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, τόνισε ότι η εγκατάσταση θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 4.300 θεατές. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Τραμπ θα λάβει 1.000 εισιτήρια για διάθεση, ενώ και ο διευθύνων σύμβουλος της TKO Group, Άρι Εμάνουελ, θα έχουν από 200 ο καθένας.

Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα διανεμηθούν σε μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ στην περιοχή Ellipse θα στηθεί fan fest με 85.000 δωρεάν εισιτήρια για το κοινό.

Παρά τον ενθουσιασμό, η ανακοίνωση της διοργάνωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν ως «ακατάλληλη» τη χρήση του Λευκού Οίκου για αγώνες MMA. Ωστόσο, οι διοργανωτές επιμένουν πως πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που «θα μείνει αξέχαστο στις επόμενες γενιές».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ