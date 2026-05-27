Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε αρένα UFC για τα γενέθλια του Τραμπ

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της ειδικής αρένας UFC στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, εν όψει του μεγάλου event UFC Freedom 250 που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Η διοργάνωση γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, αλλά και τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τη 14η Ιουνίου και θα περιλαμβάνει δύο αγώνες τίτλου: Τον Ίλια Τοπούρια απέναντι στον Τζάστιν Γκέιτζι για τη lightweight κατηγορία, καθώς και τον Άλεξ Περέιρα απέναντι στον Σίριλ Γκαν σε interim heavyweight αναμέτρηση.

Στην κάρτα θα υπάρχουν ακόμη πέντε αγώνες χωρίς τίτλο, μεταξύ αυτών οι Σον Ο’ Μάλεϊ – Αϊμάν Ζαχάμπι, Μπο Νίκαλ – Κάιλ Ντάουκας και Ντιέγκο Λόπες – Στιβ Γκαρσία.

Η UFC είχε ήδη παρουσιάσει ψηφιακά σχέδια της εγκατάστασης, όπου το διάσημο οκτάγωνο θα τοποθετηθεί πάνω σε σκηνή με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και εντυπωσιακή αψίδα στο φόντο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα τη διοργάνωση ως «το μεγαλύτερο event στην ιστορία του UFC», υποστηρίζοντας ότι η αρένα θα στηθεί «ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου».

Ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, τόνισε ότι η εγκατάσταση θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 4.300 θεατές. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Τραμπ θα λάβει 1.000 εισιτήρια για διάθεση, ενώ και ο διευθύνων σύμβουλος της TKO Group, Άρι Εμάνουελ, θα έχουν από 200 ο καθένας.

Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα διανεμηθούν σε μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ στην περιοχή Ellipse θα στηθεί fan fest με 85.000 δωρεάν εισιτήρια για το κοινό.

Παρά τον ενθουσιασμό, η ανακοίνωση της διοργάνωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν ως «ακατάλληλη» τη χρήση του Λευκού Οίκου για αγώνες MMA. Ωστόσο, οι διοργανωτές επιμένουν πως πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που «θα μείνει αξέχαστο στις επόμενες γενιές».