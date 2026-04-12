Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αγώνα πυγχμαχίας UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν: 14 καρέ από τη βραδιά

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν οδηγούνταν σε αδιέξοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε αγώνα UFC στο Μαϊάμι.

Ο Τραμπ έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του UFC Ντέινα Γουάιτ και μέλη της οικογένειάς του. Υπό τους ήχους τραγουδιού του Kid Rock, κατευθύνθηκε στη θέση του, όπου τον περίμενε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ κοντά βρισκόταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία Σέρτζιο Γκορ.

Λιγότερο από μισή ώρα αργότερα, περίπου στις 06:30 στο Ισλαμαμπάντ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ παρέμεινε στον χώρο του αγώνα στο Μαϊάμι τουλάχιστον μέχρι τις 23:28 τοπική ώρα.

AP

