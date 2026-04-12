Ανάλυση SkyNews: Ο Βανς πήγε στις συνομιλίες με αφελή υπόθεση - Tο Ιράν δεν υπαναχώρησε

Snapshot Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διήρκεσαν 21 ώρες και ήταν η υψηλότερου επιπέδου επαφή από τη δεκαετία του ’70, αλλά κατέληξαν σε αποτυχία.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι αρνήθηκε να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του, ενώ το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απαίτηση παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου και μη αναγνώριση κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να προσήλθαν στις συνομιλίες με την υπόθεση ότι το Ιράν θα υποχωρούσε γρήγορα, κάτι που δεν συνέβη, καθώς το Ιράν εκτιμά ότι έχει πλεονέκτημα.

Το βασικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων ήταν η επιρροή της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ και ο ρόλος της στην παγκόσμια οικονομία.

Οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν μέσω διαμεσολαβητών, ενώ η πιθανότητα επιστροφής στη σύγκρουση παραμένει αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Τι ακριβώς συνέβη στο Ισλαμαμπάντ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή; Με όρους παζαριού της Μέσης Ανατολής, πρόκειται για τη στιγμή που ο αγοραστής αποχωρεί από το μαγαζί, λέγοντας ότι η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή.

Μόνο που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και οι δύο πλευρές θεωρούν πως είναι… ο πωλητής και ότι μπορούν να επιβάλουν τους όρους τους, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Sky News για την αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν 21 ώρες και αποτέλεσαν την υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν από την εποχή που η Ισλαμική Επανάσταση έφερε στην εξουσία το σημερινό καθεστώς, τη δεκαετία του ’70. Ωστόσο, στο τέλος δεν ήταν αρκετό.

Οι Αμερικανοί ήταν οι πρώτοι που έδωσαν στη δημοσιότητα τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος της επιστροφής. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, η Τεχεράνη αρνήθηκε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά και να σταματήσει την προσπάθεια εξεύρεσης των μέσων για την υλοποίησή του.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου τους, ενώ ταυτόχρονα δεν αναγνώρισαν την κυριαρχία τους στα Στενά του Ορμούζ.

Αν πράγματι οι ΗΠΑ αποχώρησαν λόγω του πυρηνικού ζητήματος, τότε φαίνεται ότι προσήλθαν στις συνομιλίες με την αφελή υπόθεση πως το Ιράν θα υποχωρούσε από την πρώτη ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία συμφωνία Δύσης – Ιράν για τα πυρηνικά χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί.

Στην πραγματικότητα, το βασικό ζήτημα φαίνεται πως ήταν τα Στενά του Ορμούζ και η επιρροή που αυτό δίνει στην Τεχεράνη στην παγκόσμια οικονομία.

«Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να πετύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ό,τι δεν κατάφεραν μέσω του πολέμου», ανέφεραν οι Ιρανοί στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή τους. Η φράση αυτή αποτελεί σαφή υπενθύμιση ότι η Ουάσιγκτον δεν πέτυχε τους στόχους της μέσω στρατιωτικής ισχύος.

Τι συνέβη, λοιπόν; Με όρους ανατολίτικου παζαριού, πρόκειται για τη στιγμή που ο αγοραστής αποχωρεί επειδή θεωρεί την τιμή υπερβολική. Μόνο που εδώ και οι δύο πλευρές θεωρούν πως έχουν το πάνω χέρι. Το Ιράν δεν αναμένεται να επιστρέψει στους Αμερικανούς με πιο «χαμηλή τιμή», εφόσον εκτιμά ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Αυτή η εκτίμηση, πλέον, θα δοκιμαστεί στην πράξη.

Τι ακολουθεί

Βρισκόμαστε ακόμη εντός της περιόδου κατάπαυσης του πυρός, η οποία έχει οριστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες. Οι διπλωματικές προσπάθειες αναμένεται να συνεχιστούν μέσω διαμεσολαβητών και παρασκηνιακών επαφών.

Αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος από αυτή που καταγράφηκε στη συγκεκριμένη –ιστορική– συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ, τότε το ενδεχόμενο επιστροφής στη σύγκρουση παραμένει ανοιχτό.

Διαβάστε επίσης