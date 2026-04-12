Ο αντιπρόεδρος Βανς επιστρέφει στις ΗΠΑ - χωρίς συμφωνία με το Ιράν

Ένα όχημα που μεταφέρει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance αναχωρεί από το ξενοδοχείο Serena με προορισμό την αεροπορική βάση Nur Khan, μετά τη συνάντησή του με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Κυριακή 12 Απριλίου 2026. (AP Photo/Anjum Naveed)

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, αφού υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά που μπορούσαμε να κάνουμε» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο κ. Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν από χθες ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στηλίτευσε ιδίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν 21 ώρες, διευκρίνισε. «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», συνέχισε.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο κ. Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

