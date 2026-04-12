Ιρανικά ΜΜΕ: Αργότερα σήμερα θα συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις

Πακιστανός αξιωματούχος κατά την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου JD Vance για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ οι οποίες διεξάγονται ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν αργότερα σήμερα, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS, MEHR και Tasnim, οι συνομιλίες ανεστάλησαν έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση διάρκειας κάπου δεκαπέντε ωρών κι αναμένεται να συνεχιστούν αργότερα το πρωί της Κυριακής.