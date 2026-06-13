Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI

Ελεύθερος Τύπος: Βήμα Βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω

Η Καθημερινή: Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής

Τα Νέα: Στο τραπέζι και η μισή 13η Σύνταξη

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου

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