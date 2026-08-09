Σταμάτης Γονίδης: Η σπάνια φωτογραφία με τη μικρή του κόρη – «Ευλογία τα παιδιά»

Ο Σταμάτης Γονίδης βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύθνο και φαίνεται πως θέλει να μεταδώσει στη μικρή Μαριαλένα την αγάπη του για τη θάλασσα και τα σκάφη.

Αυτήν τη φορά, λοιπόν, ο ρόλος του ήταν διαφορετικός, αφού βρέθηκε δίπλα στην κόρη του για να της μάθει τα πρώτα της… μαθήματα στο τιμόνι.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η μικρή Μαριαλένα κρατά το τιμόνι ενός σκάφους, έχοντας τον πατέρα της ακριβώς δίπλα να την καθοδηγεί, ενώ στο βάθος διακρίνεται το όμορφο τοπίο της Κύθνου.

«Μαθαίνοντας την μικρή μου κόρη, Μαριαλένα, να οδηγεί βάρκα! Ευλογία τα παιδιά», έγραψε ο Σταμάτης Γονίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας τη χαρά που του προσφέρει η οικογένειά του.

Η Μαριαλένα είναι η τρίτη και μικρότερη κόρη του τραγουδιστή και της συζύγου του, Κατερίνας. Η μικρή γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και αποτελεί το νεότερο μέλος της οικογένειας, με τον περήφανο πατέρα να απολαμβάνει ξεχωριστές στιγμές μαζί της.