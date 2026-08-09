Σύρος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στον Γαλησσά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία του Γαλησσά στη Σύρο, όταν αλλοδαπός άνδρας, γεννημένος το 1945, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ο άνδρας αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και βρέθηκε σε πολύ μικρό βάθος, περίπου 40 εκατοστών.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας έσπευσε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς χωρίς αποτέσμα. Λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες επαναφοράς και την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική εξέλιξη.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος Παραλιών του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος, προκειμένου να συνδρέμει και από τη δική του πλευρά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου απλά διαπσιτώθηκε ο θάνατος του.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα, στελέχη του οποίου έσπευσαν στην περιοχή για την διενέργεια της προβλεπόμενης έρευνας.

Πηγή: cyclades24.gr