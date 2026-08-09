Βοιωτία: Απατεώνας έπεισε δύο ηλικιωμένες να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους

Με ένα απίστευτο πρόσχημα κατάφερε απατεώνας να εξαπατήσει δύο ηλικιωμένες στη Βοιωτία, πείθοντάς τες ότι η εφορία χρησιμοποιεί έναν δήθεν «δορυφόρο» για να καταγράψει τα μετρητά και τα κοσμήματά τους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βοιωτία: Απατεώνας έπεισε δύο ηλικιωμένες να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ηλικιωμένες γυναίκες στη Βοιωτία εξαπατήθηκαν τηλεφωνικά από απατεώνα που παρίστανε λογιστή και τους ζήτησε να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους για δήθεν έλεγχο της εφορίας.
  • Στην πρώτη περίπτωση, η 90χρονη έχασε περίπου 400.000 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία πήρε συνεργός του δράστη από την αυλή του σπιτιού της.
  • Στη δεύτερη περίπτωση, η 93χρονη έχασε 5.000 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία επίσης έκλεψε συνεργός μετά από τηλεφώνημα του απατεώνα.
  • Οι υποθέσεις ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές της Λιβαδειάς και του Ορχομενού.
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Μια απίστευτη τηλεφωνική απάτη με λεία που φτάνει συνολικά περίπου τις 400.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, σημειώθηκε σε χωριά της Βοιωτίας, με θύματα δύο ηλικιωμένες γυναίκες.

Ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ενός ανύπαρκτου «δορυφόρου της εφορίας», έπεισε τις γυναίκες ότι θα γινόταν έλεγχος για τα μετρητά και τα χρυσαφικά που είχαν στα σπίτια τους. Τις προειδοποίησε μάλιστα ότι, αν δεν τα έβγαζαν έξω, θα τους επιβαλλόταν μεγάλο πρόστιμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην πρώτη περίπτωση, ο απατεώνας τηλεφώνησε σε 90χρονη και, παριστάνοντας τον λογιστή, της έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για να αποφύγει, όπως ισχυρίστηκε, το πρόστιμο.

Η ηλικιωμένη συγκέντρωσε τα χρήματα και τα κοσμήματά της, συνολικής αξίας περίπου 400.000 ευρώ, τα τοποθέτησε σε σακούλα και την άφησε στην αυλή του σπιτιού της.

Λίγο αργότερα, συνεργός του δράστη εμφανίστηκε στο σημείο, πήρε τη σακούλα και απομακρύνθηκε. Η 90χρονη αντιλήφθηκε στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε την Αστυνομία. Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Λιβαδειάς.

Με παρόμοιο τρόπο έδρασε, σύμφωνα με τις Αρχές, πιθανότατα ο ίδιος απατεώνας και σε βάρος μιας 93χρονης σε διαφορετικό χωριό της Βοιωτίας.

Το απόγευμα της 7ης Αυγούστου, της τηλεφώνησε προσποιούμενος και πάλι τον λογιστή και της είπε ότι θα έπρεπε να απομακρύνει από το σπίτι τα χρήματα και τα κοσμήματά της, ώστε να «καταγραφούν» από τον υποτιθέμενο δορυφόρο της εφορίας και να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Η γυναίκα πείστηκε και τοποθέτησε σε σακούλα 5.000 ευρώ και κοσμήματα, την οποία άφησε έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Μόλις μπήκε ξανά στο εσωτερικό, συνεργός του απατεώνα άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Η 93χρονη αντιλήφθηκε την απάτη περίπου μία ώρα αργότερα και ενημέρωσε την Αστυνομία. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση την έρευνα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού.

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