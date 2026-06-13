e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών την επόμενη εβδομάδα (2)

Συνολικά 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθούν σε 48.150 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 15 Ιουνίου, θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και

από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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