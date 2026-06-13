e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών την επόμενη εβδομάδα (2)
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Ιουνίου
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Συνολικά 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθούν σε 48.150 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 15 Ιουνίου, θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και
- από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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