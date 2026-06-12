e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου και μόνο για σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου και μόνο για σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e
  • ΕΦΚΑ ανοίγει εκ νέου σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου.
  • Διατίθενται 2.208 επιταγές για το πρόγραμμα, που προέκυψαν από αδιάθετες θέσεις.
  • Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 07:00 έως τις 20:00 της ημέρας.
  • Σε περίπτωση υπερβολικού αριθμού αιτήσεων, η επιλογή γίνεται με βάση μοριοδότηση και κατάταξη σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e
  • ΕΦΚΑ.
Snapshot powered by AI

Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις από τις 7:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των 2.208 διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής (σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών): Μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του Φορέα.

Διάρκεια κατασκηνωτικής περιόδου

  • Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από: την 15η Ιουνίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται συνολικά πέντε κατασκηνωτικές περίοδοι.

  • Για παιδιά με αναπηρία

Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως: 20 Σεπτεμβρίου 2026

Προβλέπονται αντίστοιχες περίοδοι φιλοξενίας, καθώς και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις, με βασικές προϋποθέσεις:

  • να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.
  • να μη λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον Φορέα για το 2026.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων:

  • Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ)
  • Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.),
  • Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τέως Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων -Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Π.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.),
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.),
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Σ.)
  • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
  • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών -Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ν.Τ.Π.)
  • Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
  • Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (Τ.Π.Δ.Ε.)
  • Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)
  • οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του /ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών των ως άνω Φορέων

Β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Γ) Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α, (ήτοι υπάλληλοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Τομέα τέως ΤΥΔΚΥ, του τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του τέως ΟΑΕΕ, του τέως ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, του τέως ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων δύνανται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανά κατασκηνωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας εκάστης συμμετέχουσας κατασκήνωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07WHAT THE FACT

Έκρηξη στον Ήλιο: Η NASA επιβεβαιώνει ότι νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τα περί αλλαγής εν κινήσει: Τα ακούω βερεσέ, πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες όχι τα γραφεία και τα καφέ

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW: Ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πάνω απο 50 ιρανικές στρατιωτικές βάσεις από την έναρξη του πολέμου - Τι δείχνουν δορυφορικές εικόνες

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

08:51ΕΛΛΑΔΑ

«Ξεκίνησα αιμοκάθαρση στα 22, ο γιατρός μου είπε "η ζωή σου τελειώνει εδώ": Λήπτες οργάνων μιλούν για τις μεταμοσχεύσεις - Δείτε το ντοκιμαντέρ του Newsbomb

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση σε τεράστια αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού στην Καλιφόρνια – Βίντεο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

08:38ΜΑΝΤΕΙΟ

Οι γεωπολιτικές κρίσεις θέλουν έμπειρο, λέει ο Κυριάκος, Τι θα γίνει αν συναντηθούν η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ με την τρόικα της ΝΕΑΡ; Τζάμπα οι νέοι στα ΜΜΜ λέει ο Ανδρουλάκης

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Οι κόκκινες ή οι κίτρινες πιπεριές είναι πιο πλούσιες διατροφικά;

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μην βιαστείτε να… ξεγράψετε την SEAT

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης – Αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα, όλες οι αλλαγές

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισίας

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Πλουσιότερος από τους πλουσιότερους: Ο Έλον Μασκ είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Το... πριμ Έλον και η «Μασκονομία»

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία  που θέλει να μπει στις στρατηγικές επενδύσεις

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: «Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα», προειδοποιεί ο Γιαννόπουλος - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

07:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ - Αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - Βίντεο

07:45ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου και μόνο για σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: «Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα», προειδοποιεί ο Γιαννόπουλος - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει η αδελφή της 54χρονης - «Έλεγε στη μάνα μας ότι δεν τον θέλει και θα τον χωρίσει»

07:25LIFESTYLE

Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

07:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ - Αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Πλουσιότερος από τους πλουσιότερους: Ο Έλον Μασκ είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Το... πριμ Έλον και η «Μασκονομία»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μετράει δυνάμεις και λύσεις πριν το Game 5 ο Αταμάν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48ωρο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Στρατολόγησαν μέχρι και 13χρονο οι ανήλικοι που διακινούσαν ναρκωτικά - Δρούσαν με super car αξίας άνω των 150.000 ευρώ

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία  που θέλει να μπει στις στρατηγικές επενδύσεις

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «μαύρη» λίστα Τραμπ με «άτακτες και καλές» χώρες του ΝΑΤΟ

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Flyover: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

19:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μαγκουάιρ, Κούνια και Μπαϊντίρ στο «στόχαστρο» για υπερβολική ταχύτητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ