e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου και μόνο για σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

Snapshot Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e

ΕΦΚΑ ανοίγει εκ νέου σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Διατίθενται 2.208 επιταγές για το πρόγραμμα, που προέκυψαν από αδιάθετες θέσεις.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 07:00 έως τις 20:00 της ημέρας.

Σε περίπτωση υπερβολικού αριθμού αιτήσεων, η επιλογή γίνεται με βάση μοριοδότηση και κατάταξη σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e

ΕΦΚΑ. Snapshot powered by AI

Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις από τις 7:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των 2.208 διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής (σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών): Μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του Φορέα.

Διάρκεια κατασκηνωτικής περιόδου

Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από: την 15η Ιουνίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται συνολικά πέντε κατασκηνωτικές περίοδοι.

Για παιδιά με αναπηρία

Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως: 20 Σεπτεμβρίου 2026

Προβλέπονται αντίστοιχες περίοδοι φιλοξενίας, καθώς και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις, με βασικές προϋποθέσεις:

να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.

να μη λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον Φορέα για το 2026.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων:

Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ)

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.),

Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τέως Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων -Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Π.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.),

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.),

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Σ.)

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών -Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ν.Τ.Π.)

Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (Τ.Π.Δ.Ε.)

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)

οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του /ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών των ως άνω Φορέων

Β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Γ) Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α, (ήτοι υπάλληλοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Τομέα τέως ΤΥΔΚΥ, του τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του τέως ΟΑΕΕ, του τέως ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, του τέως ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων δύνανται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανά κατασκηνωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας εκάστης συμμετέχουσας κατασκήνωσης.

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