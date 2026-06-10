Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

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ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά 29.437.917,18 ευρώ σε 32.834 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα έως τις 12 Ιουνίου.

Στις 8 Ιουνίου καταβλήθηκαν 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 40.000.000 ευρώ σε 51.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Τα ποσά καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τακτικών πληρωμών του e

ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους επιδομάτων, καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 8 Ιουνίου, καταβλήθηκαν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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