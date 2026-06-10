Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου
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- Ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά 29.437.917,18 ευρώ σε 32.834 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα έως τις 12 Ιουνίου.
- Στις 8 Ιουνίου καταβλήθηκαν 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 40.000.000 ευρώ σε 51.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- Τα ποσά καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τακτικών πληρωμών του e
- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
Συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους επιδομάτων, καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 8 Ιουνίου, καταβλήθηκαν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
- από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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