Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά 29.437.917,18 ευρώ σε 32.834 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα έως τις 12 Ιουνίου.
  • Στις 8 Ιουνίου καταβλήθηκαν 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 40.000.000 ευρώ σε 51.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Τα ποσά καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τακτικών πληρωμών του e
  • ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
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Συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους επιδομάτων, καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 8 Ιουνίου, καταβλήθηκαν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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