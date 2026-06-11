e-ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες το Σάββατο

Snapshot Την 13η Ιουνίου από τις 15:00 έως τις 23:30 θα υπάρξει διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e

ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης συστημάτων.

Η διακοπή αφορά τα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και όλες τις σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η αναβάθμιση στο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες όπως αιτήσεις συνταξιοδότησης, επιδομάτων, έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες μη μισθωτών.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα επανέλθουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης του συστήματος Α.Μ.Κ.Α. Snapshot powered by AI

Εκτός λειτουργίας θα τεθούν το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 15:00 έως τις 23:30 οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, λόγω εργασιών αναβάθμισης στα πληροφοριακά του συστήματα.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται σε υπηρεσίες του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς και όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών (WS) που αντλούν στοιχεία από το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ασφαλιστικής ικανότητας και κοινωνικής ασφάλισης.

Η προσωρινή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του Μητρώου του Α.Μ.Κ.Α. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Υ.Κ.Α.), με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες υπηρεσίες:

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Επιδομάτων Ασθένειας, Μητρότητας, Εξόδων Κηδείας

Έλεγχος και Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Έλεγχος Ασφαλιστικής Ιστορίας και Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας

Απογραφή και Μεταβολή Στοιχείων Ασφαλισμένου

Το σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μη Μισθωτών (Εισφορές, Οφειλές, Ηλεκτρονική Υπηρεσία Έναρξης Ασφάλισης, Διαχείριση στοιχείων τέκνων για μείωση εισφοράς μητρότητας)

Ηλεκτρονική Αίτηση Αξιολόγησης Αναπηρίας (στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Άλλων Φορέων που αντλούν στοιχεία ασφαλισμένων μέσω Διασύνδεσης με το Σύστημα ΑΜΚΑ (Συνταγογράφηση, κλπ)

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος του Α.Μ.Κ.Α.

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