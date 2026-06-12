Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari της Βρετανίας συγκρούεται με ΙΧ

Συγκλονίζει βίντεο από την σφοδρή σύγκρουση της μοναδικής ροζ Ferrari στην Βρετανία, αξίας 120.000 λίρων, με κόκκινο όχημα σε διασταύρωση στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2023 σε διασταύρωση στο Cardiff, όταν η 45χρονη Lisa-Marie Brown, γνωστή για την αγάπη της στη Barbie και τη συμμετοχή της στην εκπομπή Rich House Poor House, οδηγούσε την αγαπημένη της Ferrari California, την οποία χρησιμοποιούσε συχνά για διαφημιστικές και επαγγελματικές εμφανίσεις.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα η Ferrari να εκτοξευθεί εκτός δρόμου, να περάσει πάνω από το πεζοδρόμιο και να καταλήξει στους θάμνους.

Η Brown υποστηρίζει ότι τη στιγμή του ατυχήματος κινούνταν με ταχύτητα μεταξύ 30 και 40 μιλίων την ώρα (περίπου 48-64 χλμ./ώρα). Όπως αναφέρει, η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η καταστροφή του οχήματος είχε σημαντικές επιπτώσεις και στην επαγγελματική της δραστηριότητα, καθώς το αυτοκίνητο αποτελούσε βασικό μέρος της δουλειάς της.

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν η ασφαλιστική εταιρεία Admiral Group αρνήθηκε να αποζημιώσει τη ζημιά, υποστηρίζοντας ότι το όχημα δεν διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (MOT) κατά τον χρόνο του ατυχήματος.

Η διαφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας και της ασφαλιστικής συνεχίζεται, ενώ το βίντεο της σύγκρουσης έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου και το ποιος φέρει τελικά την ευθύνη για το ατύχημα.

Η σύγκρουση είχε τόσο μεγάλη σφοδρότητα ώστε η Ferrari California της Lisa-Marie Brown εκτοξεύτηκε εκτός δρόμου, πέρασε πάνω από το πεζοδρόμιο, παρέσυρε πινακίδα σήμανσης και κατέληξε μέσα σε θάμνους.

Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες, καθώς λίγα μόλις δευτερόλεπτα νωρίτερα ένας ποδηλάτης είχε περάσει από το ίδιο σημείο του πεζοδρομίου.

Βίντεο από διαφορετική γωνία καταγράφει το άλλο όχημα να αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας την τελευταία στιγμή και να ετοιμάζεται να στρίψει δεξιά, διασχίζοντας δύο λωρίδες αντίθετης κυκλοφορίας.

Moment Britain's only pink £120,000 Ferrari owned by 'Barbie-obsessed' woman is sent flying after being hit by car at junction https://t.co/Wo2AExU8pl

— Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026



Καθώς ο φωτεινός σηματοδότης αλλάζει σε πορτοκαλί, το όχημα ξεκινά την ελιγμό της στροφής, ενώ η Ferrari της Brown συνεχίζει ευθεία και συγκρούεται με αυτό.

«Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Ήταν το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε η Lisa-Marie Brown.

Όπως αποκάλυψε, έχασε τις αισθήσεις της για λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση.

«Έμεινα αναίσθητη για μερικά δευτερόλεπτα. Όταν συνήλθα, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: “Θεέ μου, τι συνέβη; Μην πεθάνεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον φόβο που βίωσε αμέσως μετά το τρομακτικό τροχαίο.

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